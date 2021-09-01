Президент Владимир Зеленский, находясь в США, обсудил с главой Всемирного банка Дэвидом Милпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора в Украине.

Также глава государства поблагодарил банк за готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора.

— Благодарен за внимание, которое вы лично уделяете Украине и нашим проектам. Мы — страна, которая уверенно идет по пути реформ, внедряет стандарты ЕС и НАТО. На этом пути у нас хорошее взаимодействие со Всемирным банком, — отметил президент.

Во время встречи Зеленский предложил ведомству принять участие в реализации плана трансформации Украины.

Отдельно он отметил важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог.

— В рамках программы Велике будівництво уже реализуем ряд масштабных инвестиционных проектов. За 2020-2021 годы проложено 9 500 километров дорог по всей Украине, — отметил он.

Также Зеленский представил амбициозный план зеленой трансформации Украины и выразил надежду на его поддержку со стороны ведомства.

— Хотим действовать совместно с ЕС относительно зеленого курса, декарбонизации экономики, энергоэффективности, адаптации к изменениям климата, — добавил он.

По его словам, Украина заинтересована в совершенствовании банковского сектора, трансформации и приватизации государственных банков.

Кроме того, Зеленский отметил готовность Украины активно участвовать в подготовке новой Стратегии партнерства с учреждениями Всемирного банка на 2022-2026 годы.

Читайте Украина и США подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС

31 августа, в украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским стартовали рабочие встречи в США. Так, глава государства уже посетил Министерство энергетики, Пентагон, Государственный департамент США, Всемирный банк и космическое агентство NASA.

Сегодня, 1 сентября, запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.