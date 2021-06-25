Всемирный банк выделит Украине $350 млн — соответствующее соглашение с учреждением заключил Кабинет министров Украины. Эти средства потратят на восстановление экономики в период пандемии коронавируса, усиление государственных институтов и поддержку уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, выделенные средства также понадобятся в реализации проектов по развитию рынка земли, газового сектора и кредитного рынка.

— Мы сможем реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.

Украина может получить компенсацию за вакцинацию от Всемирного банка. Если прививки от коронавируса получит 10 млн граждан, входящих в группы риска, компенсация составит $30 млн.

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев заявил, что для получения средств в Украине также нужно улучшить инвестиционный климат.

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Источник: Денис Шмыгаль