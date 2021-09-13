Другий транш Світового банку для України на $350 млн – умови отримання

Перспективи отримання Україною другого траншу на відновлення економіки у період пандемії обсягом $350 млн залежать від підтримання адекватної макроекономічної бази.

Про це повідомила віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.

– Вони також залежать від ухвалення законодавства, яке встановить належну інституційну базу для функціонування нещодавно відкритого ринку землі, особливо від ухвалення закону, який запускає Фонд часткового гарантування кредитів для допомоги малим та середнім фермерам отримати доступ до фінансування, – уточнила вона.

На її думку, необхідно полегшити доступ до кредитів для дрібних фермерів.

– Успішна реалізація земельної реформи – це важливий шанс дати поштовх до економічного зростання України в майбутньому, – підсумувала віце-президент Світового банку.

Наприкінці червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Світовий банк виділить Україні $350 млн – відповідну угоду уклав Кабінет міністрів.

Ці кошти витратять на відновлення економіки у період пандемії коронавірусу, посилення державних інституцій та підтримку вразливих категорій громадян.