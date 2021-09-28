Украина обсуждает с МВФ продление программы stand-by — Шевченко

Украина обсуждает с Международным валютным фондом вариант продления программы stand-by еще на шесть-девять месяцев.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко, напомнив, что действующая программа заканчивается 8 декабря.

— Текущая программа заканчивается 8 декабря этого года, и важно определиться, что дальше. Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение о ее продлении на шесть-девять месяцев. Этот срок обусловлен технической необходимостью: именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой просмотры, — объяснил он.

Кирилл Шевченко добавил, что для Украины чрезвычайно важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом. Поэтому он надеется, что решение Исполнительного Совета МВФ будет принято в течение первой недели ноября.

21 сентября начала работу в Украине виртуальная миссия МВФ по вопросам первого пересмотра программы stand-by.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: Кабмин рассчитывает, что в ноябре-декабре Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $750 млн.

В июне 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины в размере около $5 млрд. Тогда сразу выделили $2,1 млрд первого транша.