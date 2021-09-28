Україна обговорює з МВФ продовження програми stand-by – Шевченко

Україна обговорює з Міжнародним валютним фондом варіант продовження програми stand-by ще на шість-дев’ять місяців.

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко, нагадавши, що чинна програма закінчується 8 грудня.

– Поточна програма закінчується 8 грудня цього року, і важливо визначитись, що далі. Наразі ми проводимо консультації з МВФ та сподіваємось на рішення щодо її продовження на шість-дев’ять місяців. Цей термін обумовлений технічною потребою: саме стільки часу потрібно для того, щоб пройти всі передбачені програмою перегляди, – пояснив він.

Кирило Шевченко додав, що для України надзвичайно важливо продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Тому він сподівається, що рішення Виконавчої Ради МВФ буде ухвалено впродовж першого тижня листопада.

21 вересня почала роботу в Україні віртуальна місія МВФ з питань першого перегляду програми stand-by.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив: Кабмін розраховує, що в листопаді-грудні Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі $750 млн.

У червні 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України обсягом близько $5 млрд. Тоді відразу виділили $2,1 млрд першого траншу.