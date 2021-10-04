Хейло: Украинский финтех развивается так динамично, что никто не может предсказать его перспективы даже на пару лет вперед

Президент Ассоциации платежных систем, член наблюдательного совета международной платежной системы LEO Галина Хейло уверена, что украинский финтех-рынок и наши программисты — лучшие в мире.

Технологические решения и находки, которые родились в Украине, вызывают удивление и восхищение, а рынок становится все более привлекательным для иностранных инвесторов.

Недавно Галина Хейло имела возможность презентовать украинский FinТech австрийским инвесторам – в рамках пресс-конференции Украинский FinTech предоставляет платежные услуги для внешней торговли и для инвесторов.

Во время пресс-конференции австрийские инвесторы имели возможность узнать больше об украинской FinTech-индустрии, чтобы принять решение инвестировать в эту сферу. О том, как прошла презентация и что думают в Европе о нашем финансово-технологическом рынке, Галина рассказала в интервью.

— Галина, расскажите подробнее о цели визита в Австрию.

— Мы приехали сюда, чтобы рассказать о финтехе, показать его и убедить австрийских инвесторов, что это стоящее и выгодное дело для вложений. Я приехала не одна, а с командой единомышленников. Это третий президент Украины Виктор Ющенко, который возглавил наблюдательный совет МПС LEO, и владелица платежной системы Алена Шевцова.

Мне кажется, нам удалось провести презентацию на высоком уровне, что подтверждается отзывами в австрийской прессе.

Украинский финтех-рынок – это огромный прорыв и перспектива. И он очень интересен для инвестиций, потому что дает самые большие дивиденды на вложения. Украинские инвесторы и так вкладывают – они эту фишку давно подметили. Теперь дело за австрийскими бизнесменами.

— Как вы считаете, почему именно финтех в Украине развивается так динамично – на фоне не слишком впечатляющих успехов в других сферах?

— Очевидно, были предпосылки для того, чтобы дать толчок развитию именно этого рынка. И тут я не могу не отметить роль Виктора Андреевича Ющенко, который, будучи главой Нацбанка, реализовал реформу банковского сектора. Это спровоцировало мощное экономическое развитие.

Плюс у нас много талантливых креативных программистов, за которыми охотится весь мир. Если проанализировать самые крутые, удобные и ставшие привычными приложения и программы, то выяснится, что многие из них созданы нашими соотечественниками.

Свою роль сыграл и мировой финансовый кризис 2008 года. Когда регуляторы всех стран мира усилили требования к банкам по капиталу, требовали более строгого соблюдения всех процедур KYC и AML, много клиентов осталось вне банковской системы. При этом стремительно развивался интернет, началась повальная смартфонизация и колоссальными темпами начали развиваться инновации в этой сфере.

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Кроме того, после кризиса 2008 года у инвесторов появилось желание диверсифицировать свои инвестиции. И вкладывать не только в недвижимость, но и в другие сферы развития.

— Все это дало предпосылки тому, что за 10 с лишним лет у нас сформировалась сфера, которая является сейчас системообразующей в Украине. Она дает достаточно дохода в бюджет, инвестиции. Поэтому государство заинтересовано в том, чтобы данная сфера развивалась. Меня очень радует, что финтех-отрасль вышла на уровень государственного приоритета.

У нас есть Министерство цифровой трансформации с его философией государства в смартфоне. Успешно работает Дія, куда подгружаются все необходимые документы, Covid-сертификаты и все, что необходимо человеку, чтобы забыть о бумажных документах. Ведь электронные приравнены к ним.

— Вы часто общаетесь с иностранными коллегами. Каково их мнение по поводу нашего финтех-рынка?

— Если одним словом, то это – вау! Лично я давно знаю, что наш финтех -лучший в мире. Но особенно приятно, когда я приезжаю в США или Европу, и мне об этом говорят мои коллеги.

— То есть, моя субъективная точка зрения подтверждена мнением профессионального сообщества. И они говорят об этом совершенно искренне. Когда им говоришь, что достаточно потрясти телефоном, чтобы перевести деньги – услуга, которую предлагает Монобанк, — они не верят, пока не покажешь. Такого просто нигде больше нет. Мы шагнули дальше, чем весь цивилизованный мир, и это отличный повод для гордости!

— Каковы перспективы нашего финтех-рынка?

— Сумасшедшие. Без преувеличения. Ни один футуролог не готов сказать, что нас ждет. Рынок демонстрирует очень большой прорыв, динамично развивается. И никто не готов предсказать, каковы будут его перспективы даже на 2-3 года вперед.

Но точно знаю, что будет развиваться open-banking, будет окончательно имплементирована европейская директива PSD2, которая призвана сделать платежи в Европейском Союзе более безопасными, быстрыми, дешевыми и эффективными.

— Сейчас идет активная законодательная работа, чтобы дать старт работе открытого банкинга в Украине. Будет много интересных программ, связанных с углубленным комплаенсом, чтобы мы знали о своих клиентах гораздо больше. Будут улучшены программы идентификации.

Одна из самых трендовых тем в мире сейчас – это криптоактивы, соответственно, будут разрабатываться новые интересные приложения для работы с ними. Будет много интересного, я уверена. И через несколько лет мы не узнаем нашу страну.