Хейло: Український фінтех розвивається так динамічно, що ніхто не може передбачити його перспективи навіть на пару років вперед

Президент Асоціації платіжних систем, член наглядової ради міжнародної платіжної системи LEO Галина Хейло впевнена, що український фінтех-ринок і наші програмісти – найкращі у світі.

Технологічні рішення і знахідки, які народилися в Україні, викликають подив і захоплення, а ринок стає все більш привабливим для іноземних інвесторів.

Нещодавно Галина Хейло мала можливість презентувати український FinТech австрійським інвесторам – на прес-конференції Український FinTech надає платіжні послуги для зовнішньої торгівлі і для інвесторів.

Під час прес-конференції австрійські інвестори мали можливість дізнатися більше про українську FinTech-індустрію, щоб прийняти рішення інвестувати в цю сферу. Про те, як пройшла презентація і що думають у Європі про наш фінансово-технологічний ринок, Галина розповіла в інтерв’ю.

– Пані Галино, розкажіть докладніше про мету візиту до Австрії.

– Ми приїхали сюди, щоб розповісти про фінтех, показати його і переконати австрійських інвесторів, що це вартісна й вигідна справа для вкладень. Я приїхала не одна, а з командою однодумців. Це третій президент України Віктор Ющенко, який очолив наглядову раду МПС LEO, і власниця платіжної системи Олена Шевцова.

Мені здається, нам вдалося провести презентацію на високому рівні, що підтверджується позитивними відгуками в австрійській пресі.

Український фінтех-ринок – це величезний прорив і перспектива. І він дуже цікавий для інвестицій, тому що дає найбільші дивіденди на вкладення. Українські інвестори і так вкладають – вони цю фішку давно взяли на озброєння. Тепер справа за австрійськими бізнесменами.

– Як ви вважаєте, чому саме фінтех в Україні розвивається так динамічно – на фоні не дуже вражаючих успіхів у інших сферах?

– Очевидно, були передумови для того, щоб дати поштовх розвитку саме цього ринку. І тут я не можу не відзначити роль Віктора Андрійовича Ющенка, який, перебуваючи на посаді голови Нацбанку, реалізував реформу банківського сектора. Це зумовило потужний економічний розвиток.

Плюс у нас багато талановитих креативних програмістів, за якими полює весь світ. Якщо проаналізувати найкрутіші, зручні й звичні додатки і програми, то з’ясується, що чимало з них створені нашими співвітчизниками.

Свою роль відіграла і світова фінансова криза 2008 року. Коли регулятори всіх країн світу посилили вимоги до банків за капіталом, вимагали більш суворого дотримання всіх процедур KYC і AML, багато клієнтів залишилося поза банківською системою. Водночас стрімко розвивався інтернет, почалася повальна смартфонізація і колосальними темпами почали розвиватися інновації в цій сфері.

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Крім того, після кризи 2008 року в інвесторів з’явилося бажання диверсифікувати свої інвестиції. І вкладати не тільки в нерухомість, а й в інші сфери розвитку.

– Все це створило передумови того, що за 10 років у нас сформувалася сфера, яка є зараз системоутворювальною в Україні. Вона дає досить доходу до бюджету, інвестиції. Тому держава зацікавлена ​​в тому, щоб ця сфера розвивалася. Мене дуже тішить, що фінтех-галузь вийшла на рівень державного пріоритету.

У нас є Міністерство цифрової трансформації з його філософією держави у смартфоні. Успішно працює Дія, куди завантажуються всі необхідні документи, Covid-сертифікати і все, що необхідно людині, щоб забути про паперові документи. Адже електронні прирівнюються до них.

– Ви часто спілкуєтеся з іноземними колегами. Якої вони думки з приводу нашого фінтех-ринку?

– Якщо одним словом, то це – вау! Особисто я давно знаю, що наш фінтех – найкращий у світі. Але особливо приємно, коли я приїжджаю до США або до Європи, і мені про це говорять мої колеги.

– Тобто, мій суб’єктивний погляд підтверджений думкою професійного співтовариства. І вони говорять про це абсолютно щиро. Коли їм кажеш, що достатньо потрясти телефоном, щоб перевести гроші – послуга, яку пропонує монобанк, – вони не вірять, поки не покажеш. Такого просто ніде більше немає. Ми зробили крок далі, ніж весь цивілізований світ, і це чудовий привід для гордості!

– Які перспективи нашого фінтех-ринку?

– Шалені. Без перебільшення. Жоден футуролог не готовий сказати, що на нас чекає. Ринок демонструє дуже великий прорив, динамічно розвивається. І ніхто не готовий передбачити, якими будуть його перспективи навіть на 2-3 роки вперед.

Але точно знаю, що буде розвиватися open-banking, буде остаточно імплементована європейська директива PSD2, яка покликана зробити платежі в Європейському Союзі безпечнішими, швидкими, дешевими і ефективними.

– Зараз триває активна законодавча робота, щоб дати старт роботі відкритого банкінгу в Україні. Буде багато цікавих програм, пов’язаних з поглибленим комплаєнсом, щоб ми знали про своїх клієнтів набагато більше. Будуть покращені програми ідентифікації.

Одна з найбільш трендових тем у світі зараз – криптоактиви, відповідно, розроблятимуться нові цікаві програми для роботи з ними. Буде багато цікавого, я впевнена. І за кілька років ми не впізнаємо нашу країну.