Украина договорилась с Германией о дополнительных разрешениях для перевозчиков: детали

Украина получила от Германии дополнительные разрешения для перевозчиков до конца 2021 года.

По словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, такое соглашение подписали Мининфраструктуры страны и Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ.

Заместитель министра отметил, что украинские перевозчики получат две тысячи дополнительных универсальных разрешений категории Евро-4, столько же — категории Евро-5 и еще четыре тысячи — категории Евро-6.

— Спасибо за такой результат Немецко-Украинской Промыслово-Торговой Палате, — сказал Найем.

При этом основная квота на нынешний год составляет 90 тысяч.

По словам Найема, в период за январь-июль экспорт украинских товаров в Германию составил 565 тысяч тонн на 993,3 миллионов евро. Это превышает показатель за 2019 год на 14%.

Также есть рост товарооборота с транзитными с ФРГ странами — примерно 11%.

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Источник: Facebook Мустафы Найема