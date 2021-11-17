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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина договорилась с Германией о дополнительных разрешениях для перевозчиков: детали

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Мустафа Найем

Украина получила от Германии дополнительные разрешения для перевозчиков до конца 2021 года.

По словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, такое соглашение подписали Мининфраструктуры страны и Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ.

Заместитель министра отметил, что украинские перевозчики получат две тысячи дополнительных универсальных разрешений категории Евро-4, столько же — категории Евро-5 и еще четыре тысячи — категории Евро-6.

— Спасибо за такой результат Немецко-Украинской Промыслово-Торговой Палате, — сказал Найем.

При этом основная квота на нынешний год составляет 90 тысяч.

По словам Найема, в период за январь-июль экспорт украинских товаров в Германию составил 565 тысяч тонн на 993,3 миллионов евро. Это превышает показатель за 2019 год на 14%.

Также есть рост товарооборота с транзитными с ФРГ странами — примерно 11%.

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Источник: Facebook Мустафы Найема

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