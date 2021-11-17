Украина договорилась с Германией о дополнительных разрешениях для перевозчиков: детали

Украина получила от Германии дополнительные разрешения для перевозчиков до конца 2021 года.
По словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, такое соглашение подписали Мининфраструктуры страны и Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ.
Заместитель министра отметил, что украинские перевозчики получат две тысячи дополнительных универсальных разрешений категории Евро-4, столько же — категории Евро-5 и еще четыре тысячи — категории Евро-6.
— Спасибо за такой результат Немецко-Украинской Промыслово-Торговой Палате, — сказал Найем.
При этом основная квота на нынешний год составляет 90 тысяч.
По словам Найема, в период за январь-июль экспорт украинских товаров в Германию составил 565 тысяч тонн на 993,3 миллионов евро. Это превышает показатель за 2019 год на 14%.
Также есть рост товарооборота с транзитными с ФРГ странами — примерно 11%.
Источник: Facebook Мустафы Найема