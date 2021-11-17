Україна домовилася з Німеччиною про додаткові дозволи для перевізників: деталі

Україна одержала від Німеччини додаткові дозволи для перевізників до кінця 2021 року.

За словами заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, таку угоду підписали Мінінфраструктури країни та Федеральне міністерство транспорту та цифрової інфраструктури ФРН.

Заступник міністра зазначив, що українські перевізники отримають дві тисячі додаткових універсальних дозволів категорії Євро-4, стільки ж – категорії Євро-5 та ще чотири тисячі – категорії Євро-6.

– Дякую за такий результат Німецько-Українській Промислово-Торгівельній Палаті, – сказав Найєм.

При цьому основна квота на поточний рік становить 90 тисяч.

За словами Найєма, у період за січень-липень експорт українських товарів до Німеччини становив 565 тисяч тонн на 993,3 мільйони євро. Це перевищує показник за 2019 рік на 14%.

Також є зростання товарообігу з транзитними із ФРН країнами – приблизно 11%.

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Джерело: Facebook Мустафи Найєма