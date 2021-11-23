Назначение главы САП и субсидии: что предусмотрено меморандумом с МВФ

Завершение до конца ноября 2021 года отбора и назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также социальная защита населения в период повышения мировых цен на газ – эти и другие условия предусмотрены меморандумом Украины с Международным валютным фондом.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

– Меморандум содержит намерение продолжить защищать уязвимые слои населения через достаточные ассигнования на социальные программы. Имеются в виду субсидии. Не то что повышения тарифов нет, наоборот — есть меры, направленные на поддержку населения в период повышения мировых цен на газ, – объяснил политик.

По его словам, документ также предусматривает принятие ресурсного законопроекта №5600, улучшение администрирования акцизов, налога на доходы физлиц с продажи недвижимости и рентной платы.

– Меморандум предусматривает намерение Украины снизить дефицит госбюджета до 3,5% ВВП, однако это уже заложено в проект бюджета на 2022 год, – продолжил Гетманцев.

Среди других условий – продолжение пенсионной реформы, обнародование до конца года результатов аудита фонда по борьбе с коронавирусом и т. п.

22 ноября совет директоров МВФ во время заседания по пересмотру текущей программы stand-by для Украины принял решение о ее продлении и выделении транша в размере около $700 млн.

Срок действия программы истекает в декабре 2021 года, ее продлили еще на шесть месяцев.

Эти средства поступят в Украину уже 23 ноября.