Призначення глави САП та субсидії: що передбачено меморандумом із МВФ

Завершення до кінця листопада 2021 року відбору та призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також соціальний захист населення у період підвищення світових цін на газ – ці та інші умови передбачені меморандумом України з Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

– Меморандум містить намір продовжити захищати вразливі верстви населення через достатні асигнування на соціальні програми. Йдеться про субсидії. Не те що підвищення тарифів немає, навпаки, є заходи, спрямовані на підтримку населення в період підвищення світових цін на газ, – пояснив політик.

За його словами, документ також передбачає ухвалення ресурсного законопроекту №5600, покращення адміністрування акцизів, податку на доходи фізосіб з продажу нерухомості та рентної плати.

– Меморандум передбачає намір України знизити дефіцит держбюджету до 3,5% ВВП, проте це вже закладено у проект бюджету на 2022 рік, – продовжив Гетьманцев.

Серед інших умов – продовження пенсійної реформи, оприлюднення до кінця року результатів аудиту фонду боротьби з коронавірусом тощо.