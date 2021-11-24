МВФ снова ухудшил оценку роста экономики Украины в 2021 году

МВФ второй раз ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2021 год. В прошлый раз он менял свой прогноз в октябре этого года.

В обновленном меморандуме с Украиной МВФ ухудшил оценку роста ВВП нашей страны в 2021 году до 3,2% против 3,5%, которые были в октябрьском прогнозе.

В то же время фонд оставил без изменений ожидания роста экономики Украины в 2022 году на уровне 3,6%, а в 2023-м — 3,4%. Кроме того, обновленный прогноз МВФ предусматривает поступление прямых иностранных инвестиций на уровне 3,3% ВВП в текущем году, 2,4% ВВП — в следующем и 2,5% — в 2023 году.

24 ноября Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере $699 млн. Средства поступят на счета правительства в НБУ и увеличат международные резервы.

Также сегодня Международный валютный фонд обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by.

Согласно документу, наша страна должна выполнить ряд обязательств для следующего пересмотра программы, который запланирован на март 2022 года.

Источник: МВФ