МВФ знову погіршив оцінку зростання економіки України у 2021 році

МВФ вдруге погіршив прогноз зростання економіки України на 2021 рік. Минулого разу він змінював свій прогноз у жовтні цього року.

В оновленому меморандумі з Україною МВФ погіршив оцінку зростання ВВП нашої країни у 2021 році до 3,2% проти 3,5%, які були в жовтневому прогнозі.

Водночас фонд залишив без змін очікування зростання економіки України у 2022 році на рівні 3,6%, а у 2023-му — 3,4%. Крім того, оновлений прогноз МВФ передбачає надходження прямих іноземних інвестицій на рівні 3,3% ВВП цього року, 2,4% ВВП — наступного та 2,5% — 2023-го.

24 листопада Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі $699 млн. Кошти надійдуть на рахунки уряду в НБУ і збільшать міжнародні резерви.

Також сьогодні Міжнародний валютний фонд оприлюднив новий меморандум з Україною за програмою stand-by.

Згідно з документом, наша країна повинна виконати низку зобов’язань для наступного перегляду програми, який запланований на березень 2022 року.

Джерело: МВФ