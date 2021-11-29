29 ноября Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

За выходные доллар подорожал еще на семь копеек и теперь составляет 27,1 грн/1$.

Регулярно растет американская валюта уже вторую неделю подряд, начиная с 19 ноября, когда она стоила 26,44 грн.

Евро в последний понедельник осени подорожало почти на 24 копейки – до 30,58 грн/1€.

Почти без изменений 29 ноября остался польский злотый – 6,5 грн. Российский рубль подешевел почти на две копейки – 3,6 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 29.11:

$1 – 27,1 грн;

€1 – 30,58 грн;

1 польский злотый – 6,5 грн;

10 российских рублей – 3,6 грн.

Традиционно декабрь является благоприятным месяцем для гривны, потому что предприятия и физические лица продают валюту.

Однако в декабре 2021 года впервые за много лет украинцев ожидает девальвация гривны, а не ее укрепление, считает кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, степень девальвации будет зависеть от того, насколько будет обостряться экономический и политический кризис.

В целом же курс гривны до конца года, скорее всего, будет находиться в пределах 27-28 грн за доллар.