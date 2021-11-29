29 листопада Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.

За вихідні долар здорожчав ще на сім копійок і тепер становить 27,1 грн/1$.

Регулярно зростає американська валюта вже другий тиждень поспіль, починаючи з 19 листопада, коли вона коштувала 26,44 грн.

Євро в останній понеділок осені здорожчало майже на 24 копійки – до 30,58 грн/1€.

Майже без змін 29 листопада залишився польський злотий – 6,5 грн. Російський рубль здешевшав майже на дві копійки – 3,6 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 29.11:

$1 – 27,1 грн;

€1 – 30,58 грн;

1 польський злотий – 6,5 грн;

10 російських рублів – 3,6 грн.

Традиційно грудень є сприятливим місяцем для гривні, тому що підприємства та фізичні особи продають валюту.

Однак у грудні 2021 року вперше за багато років на українців чекає девальвація гривні, а не її зміцнення, вважає кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, ступінь девальвації залежатиме від того, наскільки загострюватиметься економічна та політична криза.

Загалом же курс гривні до кінця року, швидше за все, перебуватиме в межах 27-28 грн за долар.