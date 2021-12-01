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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В госбюджете-2022 ко второму чтению выросли доходы и расходы

Юлия Соколова редактор ленты
українські гроші

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду доработанный проект государственного бюджета на 2022 год для его окончательного принятия. В документе ко второму чтению увеличены доходы и расходы.

Текст законопроекта о госбюджете-2022 ( № 6000) сегодня появился на сайте парламента.

Так, Кабмин увеличил доходную часть бюджета на следующий год почти на 55 млрд грн. Сейчас в главный финансовый документ страны закладываются доходы на уровне 1,322 трлн грн.

В частности, доходы по общему фонду бюджета выросли до 1,18 трлн грн.

– Доходы проекта государственного бюджета на 2022 год (без трансфертов)… предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 54,732 млрд грн, в том числе по общему фонду на 50,038 млрд грн и по специальному фонду на 4,7 млрд грн, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Одними из ключевых факторов, оказавших влияние на пересмотр прогноза доходов, в Кабмине назвали уточнение прогнозируемых среднегодовых цен на сырье (импортированный природный газ, нефть марки Brent), а также цен на железную руду.

Это повлекло изменение показателей доходов госбюджета за счет увеличения: налога на прибыль предприятий; рентной платы за пользование недрами; налога на добавленную стоимость с ввозимых в Украину товаров; налога на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров (а также работ и услуг). Плату за лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр предложено увеличить на 426,7 млн грн.

Ко второму чтению в госбюджете-2022 выросли и расходы – почти на 56 млрд грн (до 1,497 трлн грн). В частности, по общему фонду бюджета расходы увеличились на 50 млрд грн.

Объем платежей по обслуживанию госдолга Украины на 2022 год правительство снизило на 1,430 млрд грн. Это удалось сделать за счет уменьшения объема платежей по обслуживанию внутреннего государственного долга.

Кабмин закладывает увеличение расходов госбюджета-2022:

• на меры социальной поддержки в связи с карантином (3 млрд грн);

• на финансирование Общегосударственной целевой программы Питьевая вода Украины на 2022-2026 годы (1 млрд грн);

• на повышение зарплат медикам государственных учреждений здравоохранения (2,05 млрд грн);

• на цифровизацию (1,857 млрд грн);

• на государственную поддержку кинематографии (1 млрд грн.);

• на обновление подвижного состава и модернизацию железнодорожной инфраструктуры (на 4,3 млрд грн.);

• на пополнение уставного капитала национального авиаперевозчика Украинские национальные авиалинии (1 млрд грн);

• на обустройство инфраструктуры государственной границы (900 млн грн).

Верховная Рада может принять в целом проект государственного бюджета на 2022 год уже в этот четверг, 2 декабря.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прогнозировал, что главный финансовый документ страны готовы поддержать во втором чтении и в целом до 250 народных депутатов.

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Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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