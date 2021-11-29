Если Верховная Рада не сможет сразу же принять законопроект о госбюджете на 2022 год, документ придется рассматривать постатейно, а весь процесс затянется до конца декабря.

Об этом сообщил сегодня на брифинге в Верховной Раде спикер парламента Руслан Стефанчук.

Как известно, рассмотрение законопроекта о госбюджете-2022 планируется на текущую неделю (а именно на четверг, 2 декабря).

По словам Стефанчука, наиболее сложная работа над документом уже была проделана.

– Мы, пожалуй, впервые за всю историю Верховной Рады полностью обсудили этот законопроект к первому чтению, — рассказал спикер, отвечая на вопрос, удастся ли принять госбюджет-2022 на этой неделе в целом.

Стефанчук уточнил, что сейчас ожидаются предложения Кабинета министров для рассмотрения во втором чтении. А дальше есть два варианта: либо госбюджет будет принят сразу, либо будет длительное постатейное голосование, которое может занять не один день.

– У нас есть вариант проголосовать во втором чтении и целом. Или, если мы не голосуем во втором чтении, мы фактически открываем постатейное голосование в третьем чтении. И это значит, что депутаты должны быть готовы к тому, что до Нового года мы изменим календарный график и каждый день будем голосовать постатейно для того, чтобы к Новому году Украина получила этот бюджет, — подчеркнул Стефанчук.

Спикер ВР добавил, что постатейное рассмотрение госбюджета ранее уже практиковалось: это называли “бюджетными ночами”, когда нардепы буквально до поздней ночи голосовали постатейно за документ.

Стефанчук выразил надежду, что на этот раз таких “бюджетных ночей” не будет, и нардепы найдут консенсус по ключевым вопросам: финансированию медиков, военных, учителей, социальной инфраструктуры.

– Я таких предпосылок (для “бюджетной ночи”, – Ред.) не вижу. Но я как профессиональный юрист должен иметь сразу несколько планов. Я очень не хочу переходить к плану В и плану С, а хочу, чтобы мы пошли по плану А, как это делается в нормальных цивилизованных странах, и Украина получила прогнозируемый бюджет на следующий год, — отметил Стефанчук.

2 ноября народные депутаты закончили рассмотрение поправок к законопроекту о государственном бюджете на 2022 год (№6000). Верховная Рада приняла документ за основу и в целом в первом чтении.

Согласно закону о регламенте парламента, окончательно государственный бюджет на 2022 год должны принять до 1 декабря. Однако очевидно, что этого уже не произойдет.

О ключевых показателях госбюджета-2022, которые закладывает Кабинет министров, – читайте в материале.

Фото: Верховная Рада