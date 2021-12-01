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У держбюджеті-2022 до другого читання зросли доходи та видатки

Юлія Соколова редакторка стрічки
українські гроші

Кабінет міністрів Україні вніс до Верховної Ради доопрацьований проект державного бюджету на 2022 рік для його остаточного ухвалення. У документі до другого читання збільшені доходи та видатки.

Текст законопроекту про держбюджет-2022 ( № 6000) сьогодні з’явився на сайті парламенту.

Так, Кабмін збільшив дохідну частину бюджету на наступний рік майже на 55 млрд грн. Зараз у головний фінансовий документ країни закладаються доходи на рівні 1,322 трлн грн.

Зокрема доходи за загальним фондом бюджету зросли до 1,18 трлн грн.

– Доходи проекту державного бюджету на 2022 рік (без трансфертів)… пропонується збільшити порівняно з першим читанням на 54,732 млрд грн, у тому числі по загальному фонду на 50,038 млрд грн та по спеціальному фонду на 4,7 млрд грн, – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Одними з ключових факторів, які вплинули на перегляд прогнозу доходів, у Кабміні назвали уточнення прогнозованих середньорічних цін на сировину (імпортований природний газ, нафту марки Brent), а також цін на залізну руду.

Це спричинило зміну показників доходів держбюджету за рахунок збільшення: податку на прибуток підприємств; рентної плати за користування надрами; податку на додану вартість з ввезених в Україну товарів; податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (а також робіт та послуг). Плату за ліцензії на провадження діяльності в сфері азартних ігор запропоновано збільшити на 426,7 млн грн.

До другого читання в держбюджеті-2022 зросли і видатки – на майже 56 млрд грн (до 1,497 трлн грн). Зокрема за загальним фондом бюджету видатки збільшилися на 50 млрд грн.

Обсяг платежів з обслуговування держборгу України на 2022 рік уряд зменшив на 1,430 млрд грн. Це вдалося зробити за рахунок зменшення обсягу платежів з обслуговування внутрішнього державного боргу.

Кабмін закладає збільшення видатків держбюджету-2022:

• на заходи соціальної підтримки у зв’язку із карантином (на 3 млрд грн);

• на фінансування Загальнодержавної цільової програми Питна вода України на 2022-2026 роки (1 млрд грн);

• на підвищення зарплат медикам державних закладів охорони здоров’я (2,05 млрд грн);

• на цифровізацію (1, 857 млрд грн);

• на державну підтримку кінематографії (1 млрд грн);

• на оновлення рухомого складу та модернізацію залізничної інфраструктури (на 4,3 млрд грн);

• на поповнення статутного капіталу національного авіаперевізника Українські національні авіалінії (1 млрд грн);

• на облаштування інфраструктури державного кордону (900 млн грн).

Верховна Рада може ухвалити в цілому проект державного бюджету на 2022 рік вже у цей четвер, 2 грудня.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія прогнозував, що головний фінансовий документ країни готові підтримати в другому читанні та в цілому до 250 народних депутатів.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

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