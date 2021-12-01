Кабінет міністрів Україні вніс до Верховної Ради доопрацьований проект державного бюджету на 2022 рік для його остаточного ухвалення. У документі до другого читання збільшені доходи та видатки.

Текст законопроекту про держбюджет-2022 ( № 6000) сьогодні з’явився на сайті парламенту.

Так, Кабмін збільшив дохідну частину бюджету на наступний рік майже на 55 млрд грн. Зараз у головний фінансовий документ країни закладаються доходи на рівні 1,322 трлн грн.

Зокрема доходи за загальним фондом бюджету зросли до 1,18 трлн грн.

– Доходи проекту державного бюджету на 2022 рік (без трансфертів)… пропонується збільшити порівняно з першим читанням на 54,732 млрд грн, у тому числі по загальному фонду на 50,038 млрд грн та по спеціальному фонду на 4,7 млрд грн, – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Одними з ключових факторів, які вплинули на перегляд прогнозу доходів, у Кабміні назвали уточнення прогнозованих середньорічних цін на сировину (імпортований природний газ, нафту марки Brent), а також цін на залізну руду.

Це спричинило зміну показників доходів держбюджету за рахунок збільшення: податку на прибуток підприємств; рентної плати за користування надрами; податку на додану вартість з ввезених в Україну товарів; податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (а також робіт та послуг). Плату за ліцензії на провадження діяльності в сфері азартних ігор запропоновано збільшити на 426,7 млн грн.

До другого читання в держбюджеті-2022 зросли і видатки – на майже 56 млрд грн (до 1,497 трлн грн). Зокрема за загальним фондом бюджету видатки збільшилися на 50 млрд грн.

Обсяг платежів з обслуговування держборгу України на 2022 рік уряд зменшив на 1,430 млрд грн. Це вдалося зробити за рахунок зменшення обсягу платежів з обслуговування внутрішнього державного боргу.

Кабмін закладає збільшення видатків держбюджету-2022:

• на заходи соціальної підтримки у зв’язку із карантином (на 3 млрд грн);

• на фінансування Загальнодержавної цільової програми Питна вода України на 2022-2026 роки (1 млрд грн);

• на підвищення зарплат медикам державних закладів охорони здоров’я (2,05 млрд грн);

• на цифровізацію (1, 857 млрд грн);

• на державну підтримку кінематографії (1 млрд грн);

• на оновлення рухомого складу та модернізацію залізничної інфраструктури (на 4,3 млрд грн);

• на поповнення статутного капіталу національного авіаперевізника Українські національні авіалінії (1 млрд грн);

• на облаштування інфраструктури державного кордону (900 млн грн).

Верховна Рада може ухвалити в цілому проект державного бюджету на 2022 рік вже у цей четвер, 2 грудня.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія прогнозував, що головний фінансовий документ країни готові підтримати в другому читанні та в цілому до 250 народних депутатів.