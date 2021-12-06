В государственном бюджете на 2022 год, который 2 декабря Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом, предусмотрено увеличение расходов на продолжение масштабной цифровизации страны.

Речь идет о цифре в 1,9 млрд грн.

В частности, на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения – 416 млн грн. Кстати, в Институте демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАН Украины предполагают, что сама перепись населения, которая запланирована на 2023 год, может обойтись государству минимум в 6 млрд грн.

На развитие единого государственного веб-портала электронных услуг Дія – 318 млн грн.

Кроме того, 718 млн грн предусмотрено на Национальную программу информатизации, 500 млн грн – на развитие сетей доступа к интернету в сельской местности, 300 млн грн – на развитие IT-образования и т. д.

Относительно расширения административных услуг, предоставляемых через портал Дія, в конце ноября Минцифры запустило семь новых: оформление субсидий, назначение и перерасчет пенсий, получение справок о трудовом, страховом стаже, о доходах пенсионера и получение выписки из реестра застрахованных лиц.

Благодаря цифровизации соцуслуг можно сохранить примерно 270 млн листов, или 1,3 тыс. тонн бумаги в год.