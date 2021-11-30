Перепись населения Украины в 2023 году: как будут организовывать и сколько будет стоить

Александр Гладун – заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины.

В 2001 году он занимал должность заместителя директора Научно-исследовательского института статистических исследований. Гладун активно участвовал во время последней переписи населения и анализа соответствующих данных.

Он рассказал Фактам ICTV о том, как и что делали тогда, какие есть планы на следующую перепись, сколько денег на нее нужно потратить и как будут обучать переписчиков.

Фактически во всех странах мира перепись населения проводит статистическая служба. В Украине этим занимается Государственная служба статистики. Последняя перепись была в 2001 году.

— Вообще перепись населения — это большая и ответственная работа, самая сложная в органах статистики. Может быть, даже в масштабах страны. Можно даже приравнять к выборам или референдумам. Почему? Потому что вовлечено почти все население Украины.

По словам Гладуна, фактически организационная работа длится около года, однако это может занять и больше времени.

— Что касается организационной работы – она длится около года. Берут территорию Украины, определяют населенные пункты. Сама работа проходит внутри территории. Населенные пункты делятся на переписные отделы. Чтобы это сделать, нужно определиться с численностью населения, проживающего в каждом доме. Второй момент – это нагрузка. Сколько человек за определенный период времени должен допросить один переписчик (ранее это был учетчик).

Гладун вспомнил, как в 2001 году происходил процесс переписи населения. Тогда учетчики заполняли данные со слов украинцев в переписное письмо и передавали их на дальнейшее считывание.

– Тогда набирали людей, в частности, через Центр занятости. Им выплачивали определенную заработную плату, определяемую постановлением Кабинета министров. За определенный промежуток времени они должны были обойти свой участок и опросить всех. Согласно инструкциям, если дверь закрыта, ты должен трижды приходить к людям и собирать определенную информацию, которую далее вносят в переписное письмо. Переписчик отметками или стилизованным шрифтом заполнял поля в этом бланке. После этого бланк поступал на оптическое считывание, то есть формировался его электронный образ, после чего запускалась программа распознавания.

Он рассказал о различиях работы переписчиков в городах и селах, а также, сколько людей привлекли к процессу и как их готовили к работе.

– В 2001 году в сельской местности нагрузка была 250 человек, а в городской – 350 человек на одного переписчика. Это связано с тем, что в сельской местности больше расстояние между зданиями. Всего задействовали чуть меньше 250 тыс. переписчиков. Вы представляете, сколько это людей? Их нужно было научить, как работать. Их набирали за месяц или два, возможно, три. Но их следовало подготовить к работе.

По словам Гладуна, переписчики не требовали никаких подтверждающих документов у жителей Украины. Все переписные листы заполняли со слов украинцев.

— Если говорить об организации и сборе информации, то никаких документов, подтверждающих данные, не требуют во время переписи. К примеру, паспорт, документы об образовании, не нужно подтверждать источники средств существования. Ты можешь назвать два, три или сколько угодно источников, в частности, стипендию, пенсию, заработную плату. О суммах вообще речь не идет. Это просто источник — откуда и за что ты живешь.

Гладун предположил, сколько может стоить перепись населения Украины, запланированная на 2023 год. Эти меры обойдутся государству минимум в 6 млрд грн.

– Это недешевая история. Могу сказать, что эта перепись, которая планируется на 2023 год, обойдется ориентировочно в 6 млрд грн. Это зависит от того, какими будут оборудование, технологическая схема и уровень заработной платы через полтора-два года.

По его словам, сейчас планируется расширить возможности для переписи украинского населения. Вероятнее всего, украинцы смогут самостоятельно заполнить необходимые данные онлайн.

– Сейчас планируется предоставление новых информационных технологий. Например, человек сам сможет заполнить через интернет соответствующие данные. Вместо бумажных листов нужно будет закупить планшеты. Несколько месяцев назад президент был в США, с ним был Федоров (министр цифровой трансформации. – Ред.). Якобы они хотят арендовать технику фирмы Apple, которая сдавала свои планшеты в аренду Бюро переписи населения США. Я не знаю, насколько это программное обеспечение можно использовать у нас, но прорабатывают такие варианты. От этого будет зависеть окончательная сумма, – подчеркнул Александр Гладун.