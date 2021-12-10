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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро и доллар подешевели: курс валют на 10 декабря

Татьяна Забожко редактор ленты
курс валют_валюта_євро

10 декабря Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

В последний рабочий день недели евро подешевело почти на девять копеек и теперь составляет уже 30,68 грн/1€.

Доллар в пятницу, так же, как и накануне, упал в цене почти на 12 копеек. Нацбанк установил для американской валюты курс на уровне 27,1 грн/1$.

На три и одну копейку соответственно 10 декабря упали в цене польский злотый – 6,66 грн – и российский рубль – 3,68 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 10.12:

  • $1 – 27,1 грн;
  • €1 – 30,68 грн;
  • 1 польский злотый – 6,66 грн;
  • 10 российских рублей – 3,68 грн.

9 декабря Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом Украины на 2021-2024 годы.

Согласно документу, за три года госдолг сократится до 47% ВВП.

Стратегия предусматривает достижение четырех ключевых целей на следующие три года. Речь идет, в частности, об:

  • увеличении доли госдолга в национальной валюте;
  • привлечении долгосрочного льготного финансирования;
  • продолжении отношений с инвесторами;
  • обеспечении равномерного графика погашения долга.

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