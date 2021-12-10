10 декабря Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

В последний рабочий день недели евро подешевело почти на девять копеек и теперь составляет уже 30,68 грн/1€.

Доллар в пятницу, так же, как и накануне, упал в цене почти на 12 копеек. Нацбанк установил для американской валюты курс на уровне 27,1 грн/1$.

На три и одну копейку соответственно 10 декабря упали в цене польский злотый – 6,66 грн – и российский рубль – 3,68 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 10.12:

$1 – 27,1 грн;

€1 – 30,68 грн;

1 польский злотый – 6,66 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

9 декабря Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом Украины на 2021-2024 годы.

Согласно документу, за три года госдолг сократится до 47% ВВП.

Стратегия предусматривает достижение четырех ключевых целей на следующие три года. Речь идет, в частности, об: