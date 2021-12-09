Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом Украины на 2021-2024 годы. Она предполагает, что за три года госдолг сократится до 47% ВВП.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. Поддержанная стратегия является базовым документом по долговой политике Украины на ближайшие годы.

Стратегия предусматривает достижение четырех ключевых целей на следующие три года: увеличение доли госдолга в национальной валюте; привлечение долгосрочного льготного финансирования; продолжение отношений с инвесторами; обеспечение равномерного графика погашения долга.

– Ключевой параметр стратегии – это уменьшение государственного долга. В 2024 году он не должен превышать 47% ВВП. При том, что в конце 2021 года он ожидаемо составит 57%, — отметил во время заседания премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, стратегия предусматривает изменение структуры госдолга Украины в пользу внутренних заимствований в национальной валюте. Так, планируется увеличение доли долга, номинированного в национальной валюте, до 51% ВВП к 2024 году (с 41% в 2021 году).

– Еще один важный аспект – это привлечение долгосрочного льготного финансирования. Это свидетельствует о наших намерениях продолжать сотрудничество с международными финансовыми институтами, которые могут такое финансирование предоставлять, — добавил Шмыгаль.

Как объяснил во время презентации документа министр финансов Украины Сергей Марченко, стратегия предусматривает сокращение прямого государственного долга Украины: до 50,8% ВВП в 2022 году, до 48,5% ВВП в 2023 году и до 47% ВВП в 2024-м.

По итогам 2021 года государственный долг Украины составит 56,9% ВВП.

1 декабря президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде сообщил, что в 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости – более 190 млрд долларов.

Недавно Международный валютный фонд снова ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2021 год. В обновленном меморандуме с Украиной МВФ ухудшил оценку роста ВВП в 2021 году до 3,2% (против 3,5% в октябрьском прогнозе).