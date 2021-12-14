Рада приняла закон о Дія City: новые нормы налогообложения и условия работы с ФЛП

Верховная Рада приняла законопроект №5376 о внесении изменений в Налоговый кодекс о стимулировании развития цифровой экономики в Украине.

За соответствующее решение проголосовали 285 народных депутатов. Законом определяется ряд мер, направленных на стимулирование развития ІТ-индустрии и размер налогообложения в Дія City.

В Минцифре объяснили, что налоговый законопроект предусматривает следующие условия:

Возможность выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на выведенный капитал в размере 9% или налог на прибыль – 18%. Специальные ставки для работников IT-компаний и гиг-специалистов: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 5%, единый социальный взнос – 22% от минимальной зарплаты, военный сбор – 1,5%. Если специалист получает более €240 тыс. в год, то весь доход выше этого лимита будет облагаться налогом 18% НДФЛ. Переходный период с ФЛП-модели на гиг-контракты и трудовые контракты. С 2024 года расходы компаний-резидентов на плательщиков единого налога (включая ФЛП 3 группы) не должны превышать 50%, а с 2025 года – 20%. До этого времени — никаких ограничений. Налоговая скидка (с НДФЛ) на сумму инвестиций в украинские стартапы.

Кроме того, документ предусматривает, что налогообложение ФЛП, которые будут сотрудничать с резидентами Дія City, будет оставаться на уровне действующих на сегодняшний день ставок, а суммы сверх лимита для плательщиков налога на выведенный капитал будут облагаться налогом в размере 9%.

Плательщики налога на прибыль расходы на ФЛП, которые превышают разрешенные 20%, должны будут включать в финансовый результат.

Компании-резиденты, которые будут платить налог на прибыль и чей годовой доход не превышает 40 млн грн, смогут работать с ФЛП без ограничений и после 2025 года.

В Минцифре добавили, что Дія City – это специальный правовой и налоговый режим для IT-индустрии. Проект введет в Украине одни из лучших в Восточной Европе правовые и налоговые условия для развития ІТ.

Условия Дія City будут действовать в течение 25 лет и распространяться на всех работников компаний-резидентов.