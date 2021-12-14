Рада ухвалила закон про Дія City: нові норми оподаткування і умови роботи з ФОП

Верховна Рада ухвалила законопроект №5376 про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

За відповідне рішення проголосували 285 народних депутатів. Законом визначається низка заходів, спрямованих на стимулювання розвитку ІТ-індустрії, та розмір оподаткування в Дія City.

У Мінцифри пояснили, що податковий законопроект передбачає такі умови:

Можливість обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на виведений капітал у розмірі 9% або податок на прибуток — 18%. Спеціальні ставки для працівників IT-компаній та гіг-спеціалістів: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5%, єдиний соціальний внесок — 22% від мінімальної зарплати, військовий збір — 1,5%. Якщо фахівець отримує понад € 240 тис. на рік, то весь дохід вище від цього ліміту оподатковуватиметься 18% ПДФО. Перехідний період із ФОП-моделі на гіг-контракти та трудові контракти. З 2024 року витрати компаній-резидентів на платників єдиного податку (включно з ФОП 3 групи) не повинні перевищувати 50%, а з 2025 року – 20%. До цього часу — жодних обмежень. Податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.

Крім того, документ передбачає, що оподаткування ФОП, які співпрацюватимуть із резидентами Дія City, залишатиметься на рівні чинних на сьогодні ставок, а суми понад ліміт для платників податку на виведений капітал оподатковуватимуться в розмірі 9%.

Платники податку на прибуток витрати на ФОП, які перевищуватимуть дозволені 20%, повинні будуть включати до фінансового результату.

Компанії-резиденти, що сплачуватимуть податок на прибуток і чий річний дохід не перевищує 40 млн грн, зможуть працювати з ФОП без жодних обмежень і після 2025 року.

У Мінцифри додали, що Дія City — це спеціальний правовий та податковий режим для IT-індустрії. Проект запровадить в Україні одні з найкращих у Східній Європі правових та податкових умов для розвитку ІТ.

Умови Дія City діятимуть протягом 25 років та будуть поширені на всіх працівників компаній-резидентів.