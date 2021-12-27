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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Цены на газ в январе 2022 года: сколько потребители должны платить поставщикам

Юля Захарченко редактор ленты
Газ

Для потребителей, отказавшихся от годового тарифа на газ, действует месячная цена. Некоторые поставщики голубого топлива обнародовали свои цены на газ на январь 2022 года.

Стоимость топлива будет колебаться на уровне от 7,7 до 57,5 ​​грн за кубометр газа. Самый низкий тариф – ETG.UA по цене 7,788 грн/м³, а самый высокий – Энергия страны со стоимостью 57,5 ​​грн/м³.

Маргаз, Галнафтогаз и Полтавагаз сбыт установили цену на топливо в январе 2022 года на уровне 7,99 грн за куб. м.

Самую большую стоимость установили Днепропетровские, Киевские и Донецкие энергетические услуги – 8,46 грн за куб. м газа.

Некоторые поставщики установили высокую цену за январь. Среди них – Аскания Энерджи со стоимостью 14,95 грн за куб. м, Энергия страны – 57,5 ​​грн за куб. м топлива в январе.

Если поставщик газа прекратил свою работу, его потребители автоматически переходят на цены поставщика последней надежды (ПОН). В Украине ПОН – это государственная компания Нафтогаз.

С 9 декабря для украинцев будет действовать только годовое фиксированное предложение. Поэтому цена газа от ПОН зафиксирована на уровне 7,96 грн/куб. м, однако максимум на 60 дней.

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Фото: Depositphotos

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