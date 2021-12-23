Стали известны тарифы на доставку (распределение) газа в 2022 году. Профильный регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – накануне утвердила соответствующие тарифы для операторов газораспределительных сетей (облгазов).

Согласно решению НКРЭКУ, в среднем по стране доставка газа с января следующего года подорожает на 3,9%. Тарифы будут колебаться в диапазоне 38 коп. – 2,95 грн за доставку одного кубометра (с НДС).

Самые высокие тарифы в ООО Газпостачсервис (Винницкая обл.) — 2,95 грн за кубометр и ООО Спектргаз — 2,82 грн за кубометр.

По 2,39 грн за доставку кубометра будут платить абоненты Гадячгаза, Закарпатгаза, Лубныгаза, Николаевгаза, Тисменицагаза, Харьковгаза, Черновцыгаза.

Меньше всего за доставку газа будут платить клиенты Киевгаза – всего 38 копеек за кубометр, Харьковгоргаза – 52 копейки и Кременчуггаза – 55 копеек.

Для каждого облгаза размер тарифа определяется отдельно. Все зависит от региона, количества потребителей и размера затрат.

– Мы исходили из того, чтобы корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов, однако получилось даже меньше, и преимущественно благодаря тому, что газ на производственно-технологические потери, как мы и договаривались, учтен на уровне 7,42 грн за кубометр. Поэтому практически это не увеличение, а корректировка тарифов происходит, – объяснил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Как правильно рассчитать плату за доставку газа?

Для расчета ежемесячной платы за доставку газа с 1 января 2022 года за основу следует взять объем его потребления в течение предыдущего газового года (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021-го).

Затем сумму кубов газа, потребленного за этот период, следует умножить на тариф на распределение, установленный для вашего облгаза. Полученный результат остается разделить на 12 равных частей и оплачивать ежемесячно в течение года.

Источник: Газ Правда