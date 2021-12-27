Ціни на газ у січні 2022 року: скільки споживачі мають платити постачальникам

Для споживачів, які відмовилися від річного тарифу на газ, діє місячна ціна. Деякі постачальники блакитного палива оприлюднили свої ціни за газ на січень 2022 року.

Вартість палива коливатиметься на рівні від 7,7 грн до 57,5 грн за кубометр газу. Найнижчий тариф – ETG.UA за ціною 7,788 грн/м³, а найвищий – Енергія країни з вартістю 57,5 грн/м³.

Маргаз, Галнафтогаз та Полтавагаз збут встановили ціну за паливо у січні 2022 року на рівні 7,99 грн за куб. м.

Вищу вартість встановили Дніпропетровські, Київські та Донецька енергетичні послуги – 8,46 грн за куб. м газу.

Деякі постачальники встановили більшу ціну за січень. Серед них – Асканія Енерджі з вартістю 14,95 грн за куб. м, Енергія країни – 57,5 грн за куб. м палива у січні.

Якщо постачальник газу припинив свою роботу, тоді його споживачі автоматично переходять на ціни постачальника останньої надії. В Україні ПОН – це державна компанія Нафтогаз.

З 9 грудня для українців діятиме лише річна фіксована пропозиція. Тому ціна газу від ПОН зафіксована на рівні 7,96 грн за куб. м, однак щонайбільше на 60 днів.