Верховная Рада 2 декабря приняла закон о государственном бюджете на 2022 год. Документ предусматривает рост прожиточного минимума и минимальной зарплаты в Украине, влияющих на размеры налогов и взносов, уплачиваемых ФЛП..

В частности, минимальная зарплата с 1 января 2022 года составит 6,5 тыс. грн, а с 1 октября – 6,7 тыс. грн.

Если учесть ставку ЕСВ (22%), минимальный страховой взнос с января составит 1 430 грн (6 500х22%), с октября – 1 474 грн (6 700х22%).

Максимальная сумма страхового взноса с 1 января 2022 года составит 21 450 грн (максимальная величина базы начисления ЕСВ составляет 15 размеров минималки). Она оплачивается предпринимателями, имеющими месячную прибыль от 97,5 тыс. грн. С 1 октября эта сумма страхового взноса составит 22 110 грн.

Влияет на начисление налогов и прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который в следующем году будет меняться трижды: с 1 января – 2 481 грн, с 1 июля – 2 600 грн и с 1 декабря – 2 684 грн.

Какие налоги будут платить физические лица-предприниматели в 2022 году, исходя из показателей госбюджета.

ФЛП первая группа

Единый социальный взнос: с 1 января – 1 430 грн, с 1 октября – 1 474 грн.

Единый налог – 248,10 грн (не более 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2022 года).

ФЛП вторая группа

Также ЕСВ: 1 430 грн — с января и 1 474 грн — с октября.

Единый налог – 1,3 тыс. грн (20% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2022 года).

Ставки единого налога в процентах устанавливаются сельскими, поселковыми, городскими советами или советами объединенных территориальных общин.

ФЛП третья группа

Эти предприниматели уплачивают единый социальный взнос, а также единый налог – 5% дохода, или 3% дохода и НДС.

ФЛП общей системы налогообложения

Единый социальный взнос плюс 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора от чистого дохода, определяемый как разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью.