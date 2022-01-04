В первый рабочий день 2022 года, 4 января, курс евро и доллара такой же, как и в последний день 2021 года, 31 декабря.
Такой курс иностранных валют к гривне Нацбанк установил еще 30 декабря.
Евро во вторник стоит так же, как и в пятницу, – 30,92 грн/1€, доллар – 27,28 грн/1$.
Такая же, как и 31 декабря, цена на польский злотый – 6,73 грн и российский рубль – 3,64 грн.
Курс валют в Украине от НБУ на 04.01:
- $1 – 27,28 грн;
- €1 – 30,92 грн;
- 1 польский злотый – 6,73 грн;
- 10 российских рублей – 3,64 грн.
4-6 января 2022 года банки в Украине будут работать в обычном режиме.
А вот 7-9 января нужно учесть, что переводы между банковскими учреждениями через систему электронных платежей (СЭП) будут осуществляться датой банковского дня 10 января 2022 года.
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