В первый рабочий день 2022 года, 4 января, курс евро и доллара такой же, как и в последний день 2021 года, 31 декабря.

Такой курс иностранных валют к гривне Нацбанк установил еще 30 декабря.

Евро во вторник стоит так же, как и в пятницу, – 30,92 грн/1€, доллар – 27,28 грн/1$.

Такая же, как и 31 декабря, цена на польский злотый – 6,73 грн и российский рубль – 3,64 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 04.01:

$1 – 27,28 грн;

€1 – 30,92 грн;

1 польский злотый – 6,73 грн;

10 российских рублей – 3,64 грн.

4-6 января 2022 года банки в Украине будут работать в обычном режиме.

А вот 7-9 января нужно учесть, что переводы между банковскими учреждениями через систему электронных платежей (СЭП) будут осуществляться датой банковского дня 10 января 2022 года.

Что еще необходимо знать о работе банков на Рождество, читайте в материале.