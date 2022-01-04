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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро и доллар не изменились: курс валют на 4 января

Татьяна Забожко редактор ленты
Доллар, долар, евро, євро, курс валют, валюта

В первый рабочий день 2022 года, 4 января, курс евро и доллара такой же, как и в последний день 2021 года, 31 декабря.

Такой курс иностранных валют к гривне Нацбанк установил еще 30 декабря.

Евро во вторник стоит так же, как и в пятницу, – 30,92 грн/1€, доллар – 27,28 грн/1$.

Такая же, как и 31 декабря, цена на польский злотый – 6,73 грн и российский рубль – 3,64 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 04.01:

  • $1 – 27,28 грн;
  • €1 – 30,92 грн;
  • 1 польский злотый – 6,73 грн;
  • 10 российских рублей – 3,64 грн.

курс валют на 31 грудня 2021

4-6 января 2022 года банки в Украине будут работать в обычном режиме.

А вот 7-9 января нужно учесть, что переводы между банковскими учреждениями через систему электронных платежей (СЭП) будут осуществляться датой банковского дня 10 января 2022 года.

Что еще необходимо знать о работе банков на Рождество, читайте в материале.

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