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Євро й долар не змінились: курс валют на 4 січня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Доллар, долар, евро, євро, курс валют, валюта

У перший робочий день 2022 року, 4 січня, курс євро й долара такий самий, як і в останній день 2021 року, 31 грудня.

Такий курс іноземних валют щодо гривні Нацбанк встановив ще 30 грудня.

Євро у вівторок коштує так само, як і в п’ятницю, – 30,92 грн/1€, долар – 27,28 грн/1$.

Така ж, як і 31 грудня, ціна на польський злотий – 6,73 грн та російський рубль – 3,64 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 04.01:

  • $1 – 27,28 грн;
  • €1 – 30,92 грн;
  • 1 польський злотий – 6,73 грн;
  • 10 російських рублів – 3,64 грн.

курс валют на 31 грудня 2021

4-6 січня 2022 року банки в Україні працюватимуть у звичному режимі.

А ось 7-9 січня потрібно врахувати, що перекази між банківськими установами через системи електронних платежів (СЕП) здійснюватимуться датою банківського дня 10 січня 2022 року.

Що ще необхідно знати про роботу банків на Різдво, читайте в матеріалі.

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