В среду, 12 января, Кабинет министров Украины на время карантина ограничил торговую наценку на девять социально значимых продуктов питания.

Своим решением правительство дополнило перечень товаров, в отношении которых ввели максимальную торговую надбавку в размере 10% при розничной торговле от оптово-отпускной цены.

В частности, в списке оказались сахарный песок, гречневая крупа, пшеничная крупа наивысшего сорта и вермишель из нее отечественного производства, подсолнечное масло, пастеризованное молоко жирностью 2,5%, куриные яйца категории С1, сливочное масло жирностью 72,5% и куриные тушки.

Такими ограничениями власти пытаются сдержать рост цен на социально значимые продукты, которые больше всего подорожали в течение прошлого года.

Экономист Алексей Кущ в комментарии Фактам ICTV пояснил, какой это будет иметь эффект, не приведет ли такое решение правительства к дефициту и является ли это рыночными методами решения проблемы.

Об эффективности таких методов и реакции рынка

По мнению эксперта, такие решения к рынку не имеют никакого отношения. А с точки зрения эффективности такие меры он назвал “крайне сомнительными”.

Кущ подчеркнул: нельзя сказать, что подобная модель не работает нигде в мире, но для этого у государства должна быть очень сильная вертикаль.

– То есть, условно говоря, для применения подобных регулятивных механизмов нужно иметь по меньшей мере качество государственного менеджмента уровня Китая. Тогда это будет работать как часы. Но с учетом качества нашего государственного менеджмента понятно, что это все “верхушечные” решения, принимающиеся на вершине власти, которые на микроуровне будут либо саботироваться, либо приобретать коррупционность, – пояснил он.

О том, к чему приводило регулирование цен государством в прошлом

Алексей Кущ рассказал, что, как показывает практика последних десятилетий в Украине, такие решения не приводят к снижению цен.

Он напомнил, что в Украине бывали периоды, когда регулировались цены на хлеб, социальные товары, но цены как росли, так и продолжали расти.

Когда государство пыталось регулировать цену на гречку – она просто исчезла с прилавков магазинов.

Когда продавали дешевый сахар и гречку из госрезерва – их скупали перекупщики, которые впоследствии продавали товары втридорога.

– Дело в том, что у нас есть нерегулируемые торговые сети, торговые площадки, базары те же, где проконтролировать уровень цен практически невозможно, – напоминает эксперт.

Возможно ли возникновение дефицита товаров в Украине из-за госрегулирования

Экономист считает, что последствием регулирования цен, вероятно, станет то, что легальные торговые сети не станут продавать такие товары, потому что им это будет невыгодно.

Это, в свою очередь, приведет к дефициту.

– Другие сети могут частично продавать такие товары, но при этом они будут нарушать требования государства. И потом с помощью взяток будут закрывать эти вопросы. Либо же они будут применять какие-то хитрости вроде дополнительной платы за упаковку или чего-то подобного — для того, чтобы все-таки свою цену получать, – предупреждает Кущ.

Какие есть альтернативные пути решения проблемы с ценами

Эксперт подчеркивает, что для такой страны, как Украина, более эффективным было бы снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на социальную группу товаров – к примеру, на хлеб, подсолнечное масло, сахар, крупы, яйца, молоко.

Он уверен, что если снизить НДС с 20% до 0%, то уже одно это привело бы к существенному снижению цен – как минимум, на 10-15%.

Кроме того, необходима поддержка социально незащищенных слоев населения.

Так, Кущ уточнил, что если выплачивать дополнительную пенсию пенсионерам, которые получают среднюю пенсию и ниже, это могло бы существенно повлиять на ситуацию.

Такие выплаты можно было бы выделять раз в полгода, предлагает он.

– Семьям с небольшим достатком, многодетным, с одним кормильцем, где есть люди с инвалидностью, давать раз в полгода выплату в размере минимальной зарплаты. Студентам – раз в несколько месяцев выплачивать дополнительную стипендию. С помощью таких выплат можно поддерживать социально самые уязвимые слои населения. Это дало бы больший эффект, – сказал экономист.

Тем временем в долгосрочной перспективе, полагает Кущ, стоило бы создавать условия для переработки сельскохозяйственной продукции внутри страны, увеличения товарной массы на рынке.