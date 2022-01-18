Накануне экономист и эксперт Джорджтаунського университета Андерс Аслунд заявил, что евробонды Украины в долларах рухнули на 300 базисных пунктов. Об этом он писал в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, доходность евробондов колеблется в пределах 11-15%, и Украина практически не участвует в международном финансовом рынке.

— Гривна также упала до 28 грн за $1. Это полностью вызвано угрозой войны со стороны России, поэтому Запад должен помочь, — считает Аслунд.

Рубль быстро теряет свою привлекательность на фоне усиливающейся напряженности в отношениях России с Западом и упорной инфляции в стране.

У российского рубля худшее начало года среди валют других развивающихся стран. Причиной тому — опасения, что Россия может вторгнуться в Украину.

Дипломатические переговоры, прошедшие на прошлой неделе, пока не увенчались успехом, а это побудило Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. и Deutsche Bank AG отметить риски, включая санкции и всплеск инфляции.

Падение курса рубля и активное повышение процентной ставки центральным банком РФ сводят на нет благосклонность инвесторов к России.

— В текущей ситуации мы ожидаем, что интерес инвесторов будет низким, а премия за риск будет постепенно увеличиваться, поскольку рубль отстает от других высокодоходных инструментов. Без каких-либо предположений относительно движения доллара мы думаем, что рубль может приблизиться к уровню 78-79, — написали в своем отчете аналитики Morgan Stanley.

По состоянию на 16.37 17 января рубль торговался с повышением на 0,2% до 76,0575 за доллар.

Стоимость хеджирования потерь в российской валюте выросла в понедельник до самого высокого уровня с апреля 2020 года. Тогда трейдеры переживали из-за падения цен на нефть до 18-летнего минимума.

Кроме того, растет давление на центральные банки Европы, чтобы они быстрее сдерживали ценовое давление, которое отчасти подогревается гонкой цен на нефть. Стоит отметить, что сейчас нефть марки Brent достигла самого высокого уровня за семь лет.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках новой программы по завершении действия текущей stand-by.