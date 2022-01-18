Напередодні економіст та експерт Джорджтаунського університету Андерс Аслунд заявив, що євробонди України в доларах впали на 300 базисних пунктів. Про це він писав у своєму акаунті у Twitter.

За його словами, прибутковість євробондів коливається в межах 11-15% і Україна практично не бере участі в міжнародному фінансовому ринку.

– Гривня також впала до 28 грн за $1. Це повністю викликано загрозою війни з боку Росії, тому Захід має допомогти, – вважає Аслунд.

Рубль швидко втрачає свою привабливість, і натомість посилюється напруженість у відносинах Росії із Заходом та інфляція в країні.

У російського рубля найгірший початок року серед валют інших країн, що розвиваються. Причиною цього є побоювання, що Росія може вдертися до України.

Дипломатичні переговори, що пройшли минулого тижня, поки що не увінчалися успіхом, а це спонукало Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. та Deutsche Bank AG відзначити ризики, зокрема санкції та сплеск інфляції.

Падіння курсу рубля та активне підвищення процентної ставки центральним банком РФ зводять нанівець прихильність інвесторів до Росії.

– У поточній ситуації ми очікуємо, що інтерес інвесторів буде низьким, а премія за ризик поступово збільшуватиметься, оскільки рубль відстає від інших високоприбуткових інструментів. Без жодних припущень щодо руху долара ми вважаємо, що рубль може наблизитися до рівня 78-79, – написали у своєму звіті аналітики Morgan Stanley.

Станом на 16.37 17 січня рубль торгувався з підвищенням на 0,2% до 76,0575 за долар.

Вартість хеджування втрат у російській валюті зросла у понеділок до найвищого рівня із квітня 2020 року. Тоді трейдери переймалися через падіння нафтових цін до 18-річного мінімуму.

Крім того, зростає тиск на центральні банки Європи, щоб вони швидше стримували ціновий тиск, який частково підігрівається перегонами нафтових цін. Варто зазначити, що зараз нафта марки Brent досягла найвищого рівня за сім років.

Раніше прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у рамках нової програми після завершення дії поточної stand-by.