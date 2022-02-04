В четверг, 3 февраля, Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), о котором страны пытались договориться на протяжении 12 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал подписание договора “венцом трех десятилетий сотрудничества и дружбы”, а также поздравил всех с этим важным шагом.

По мнению президента, ЗСТ – это новые возможности для бизнеса, которые должны принести Украине прибыль, инвестиции, рост ВВП и увеличение количества рабочих мест.

Зеленский уточнил, что до подписания соглашения торговля между Турцией и Украиной только за прошлый год выросла до $7 млрд, что, по его мнению, означает, что страны смогут достичь оборота в $10 млрд после соглашения о ЗСТ.

В чем суть ЗСТ с Турцией

2 февраля Кабинет министров Украины утвердил проект соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Правительство опубликовало сообщение, в котором указало, что ключевой позицией договоренности является установление Турцией 0% пошлин на 10 337 товарных позиций Украины – это 95% от общего количества товаров, которые экспортирует туда наша страна.

Также на еще 1348 товарных позиций начнут действовать или уменьшенные пошлины, или тарифные квоты.

Турция откроет для Украины улучшенный доступ для переработанной аграрной продукции – пошлина на поставку зерновых составит 0%.

Кроме того со вступлением в силу ЗСТ должны быть отменены пошлины на украинскую промышленную продукцию – 0% установят на 510 из 840 металлургических товаров.

Еще на 130 таких товаров установят частичное уменьшение пошлины.

На 167 товаров металлургии – квоты (не менее чем 411 000 тонн).

В то же время товар, который Украина будет производить из сырья из Турции после активации договора, будет считаться украинским.

Таким образом он сможет попасть на рынки всех стран ЕС без пошлин.

Правительство указало, что ежегодно ЗСТ должно давать к ВВП Украины +2,2%, к доходам домохозяйств – +2,6%.

Как все начиналось и почему договор не могли согласовать так долго

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией согласовали еще в 2010 году, однако сторонам не удавалось договориться о том, какие тарифы будут применять разным группам товаров.

Такая ситуация возникла из-за того, что обе страны – в первую очередь производители сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Именно по этим крупнейшим группам товаров проходили основные консультации. При этом для Украины проблемной считалась еще и в текстильной промышленности, которая могла пострадать от ЗСТ.

В сельскохозяйственной группе товаров Турция не хотела открывать рынок для Украины из-за того, что почувствовала угрозу со стороны наших фермеров, как конкурентов. Украинская сторона, в свою очередь, была обеспокоена внутренним регулированием турецкого рынка, который мог мешать свободно конкурировать украинскому бизнесу.

Консультации по зоне свободной торговли продолжались с переменным успехом 12 лет. Президент Зеленский заявлял, что соглашение по ЗСТ подпишут “в ближайшее время” еще полтора года назад – в октябре 2020.

Затем, в июне 2021 года, глава МИД Дмитрий Кулеба сделал заявление о том, что до заключения договора остался “последний шаг” – в частности, согласовать торговые позиции.

Затем, в декабре 2021 года, Зеленский заявил, что ЗСТ будет подписана в начале 2022 года.

Выгода от зоны свободной торговли с политической точки зрения

Политолог Олег Саакян в комментарии Фактам ICTV указал, что политически это решение является для Украины выгодным – как лично для президента, так и на международной арене.

– Это можно выдать за победу с экономическим флером на внутреннюю аудиторию. Плюс на фоне угрозы эскалации российско-украинской войны это позитивный экономический сигнал для инвесторов. Соответственно, Украина сейчас была в этом заинтересована, – подчеркнул он.

Саакян уточнил, что именно поэтому, вероятно, была видна такая интенсификация на данном треке, что и привело к подписанию договора, переговоры по которому длились множество лет.

– Насколько это будет выгодно для Украины с экономической и торговой точки зрения – это вопрос времени. Неизвестно, не повлияла ли сегодняшняя ситуация в Украине – и внутренняя и связанная с безопасностью, – не заставила ли она нас подписать этот документ с большими уступками, чем хотелось бы, – утверждает политолог.

Также он предупредил, что нужно будет посмотреть на то, насколько Украина сможет воспользоваться этой зоной свободной торговли и насколько наш бизнес сможет ее исчерпать.

– Тут есть поводы для оптимизма, так как на сегодняшний день экспортно-импортный баланс больше в сторону Украины, мы экспортируем больше, чем импортируем, – сказал он.

Отметим, что по данным вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко, из $7 млрд товарооборота между Украиной и Турцией, который озвучил президент Зеленский, украинский экспорт составил $4,1 млрд, а импорт – $ 3,2 млрд.

Она также сообщала, что на 80% наш экспорт состоит из зерновых и металлов.

– Если договор является сбалансированным и украинский бизнес сможет воспользоваться этими возможностями, то мы просто увидим увеличение этого товарообмена, что, конечно же, будет играть на руку и Турции, и Украине, – резюмировал эксперт.

Экономическая опасность от ЗСТ Украины с Турцией

Тем временем экономист Алексей Кущ считает: минусов значительно больше, чем плюсов.

– Как показывает практика последних лет, все попытки расширить наш экспорт за счет массированного и бездумного применения зоны свободной торговли ни к чему позитивному не привели. Мы заключали зоны свободной торговли и с Великобританией, и с Канадой, и с Израилем. Но там либо объемы нашего экспорта – несколько сотен миллионов долларов в год, либо торговое сальдо для нас после заключения таких соглашений ухудшилось, – рассказал эксперт.

Он также напомнил, что торговым партнером №1 для Украины на данный момент является Китай, с которым у нас сейчас 15 млрд долларов оборота торговли, хотя у нас нет с ним никаких соглашений о ЗСТ.

– Такой парадокс объясняется очень просто: дело в том, что у нас экономика в последние годы деиндустриализировась, скатилась в основном к сырьевому экспорту.

А для сырьевого экспорта зоны свободной торговли особо не нужны, поскольку цены на сырьевые товары определяет спрос на мировых рынках, глобальный спрос, – утверждает Кущ.

Экономист объяснил, что если сегодня продавать кукурузу, зерно или подсолнечное масло в Индию, то завтра их можно точно так же продавать в Китай, и зоны свободной торговли тут не понадобятся.

– ЗСТ нужны, если у тебя есть широкий ассортимент товаров, которые ты можешь предложить для национальных внутренних потребительских рынков. То есть ты производишь, например, товары, которые твой внутренний рынок поглотить не может, производство у тебя растет, ты выходишь на те рынки, где ты можешь продавать на экспорт. Соответственно для того, чтобы продвигать эти товары, чтобы против них не устанавливались пошлины, квоты и так далее, ты заключаешь зону свободной торговли и таким образом лоббируешь продвижение своих товаров на внутренние национальные потребительские рынки других стран, – заявил Алексей Кущ.

Он напомнил, что раньше Украина поставляла на рынки стран СНГ значительную часть продукции машиностроения, но после утраты этих рынков она не смогла найти их заменитель в виде европейского рынка и, соответственно, многие заводы вследствие этого остановились.

– Промышленные товары очень сложно перенаправить на новые рынки и они очень зависят от зоны свободной торговли, – подчеркнул экономист.

На данный момент Украина производит в основном сырье и полуфабрикаты и от ЗСТ страна практически ничего не приобретет, утверждает он.

По словам эксперта, нам почти нечего предложить на турецком рынке из потребительских товаров и, с другой стороны, мы открыли свой рынок для импортных турецких товаров.

– Таким образом мы добиваем остатки украинской промышленности и, самое главное, лишаем себя перспектив реанимирования этой промышленности когда-либо в обозримом будущем. Потому что если твой рынок захвачен дешевым импортом, то предпосылки для того, чтобы создавать здесь какие-то новые заводы исчезают, – сказал Алексей Кущ.

Он привел пример: если Украина начнет закупать дешевую турецкую бытовую технику и автомобили, то у нее не возникнет экономических предпосылок для того, чтобы здесь строить те же заводы по производству электромобилей и электротехники.

– Потому что экономические стимулы будут перестроены в сторону дешевого импорта.

Так что мы свой рынок для турецких товаров открыли. К тому же, лишили себя возможности брать с турецких товаров импортные пошлины, то есть пополнять свой бюджет за их счет. Мы лишили себя возможности использовать инструменты торговой защиты в отношении турецких товаров, чтобы они не давили наших производителей.

И при этом ничего взамен не получили, – считает экономист.

Он уточнил, что у нашей страны в последние годы развивался экспорт в Турцию и без соглашения о ЗСТ, более того – у нас было позитивное торговое сальдо.

Среди основных товаров, которые Украина поставляет на турецкий рынок – сырье и полуфабрикаты, черные металлы на $1,8 млрд, зерно на $700 млн, подсолнечное масло на несколько сотен миллионов долларов. То есть практически ничего с высоким уровнем добавочной стоимости, пояснил эксперт.

В то же время Турция поставляет на наши рынки текстиль на сотни миллионов долларов, продукцию легкой промышленности – трикотаж, обувь, одежду. И продукцию машиностроения – электротехника, автомобилестроение, промышленное оборудование. Это – как раз продукция с высоким уровнем добавочной стоимости.

– Турция для нас это такой партнер, который будет еще больше усугублять нашу сырьевую зависимость, потому что уровень государственной поддержки в Турции, уровень промышленной политики, кредитной поддержки действующего бизнеса и его экспортной поддержки выше, – считает Кущ.

Он подчеркнул, что таким образом турецкие экспортеры будут в лучшей позиции, чем наши, так как Турция, несмотря на то, что она активно интегрируется в мировой рынок, защищает свой внутренний рынок.

– Туда ты никогда не сможешь продавать свой товар до тех пор, пока не создал производство по локализации продукции, хотя бы в каком-то объеме. Это как встреча конкистадоров с племенами ацтеков, условно говоря, в торговом плане, – сравнил экономист.

Алексей Кущ прогнозирует, что может пострадать, в первую очередь, наша легкая промышленность – примерно 60 тыс. занятых на сегодня, и это отрасль с высоким уровнем добавочной стоимости. Также – наши тепличные хозяйства, которые могут проиграть турецким овощам и фруктам, перерабатывающая пищевая промышленность, поскольку сюда пойдет продукция их пищепрома, в том числе и молокоперерабатывающего.

– Это будет очень и очень серьезный удар для нашей экономики причем без существенных бонусов, – резюмировал Кущ.

Он также рассказал о влиянии девальвации турецкой лиры на рынки: с точки зрения внутренних цен в долларовом эквиваленте турецкий рынок стал менее интересным для экспорта, так как если пересчитать их цены, они стали настолько низкими, что промышленность продавать там стало невыгодно.

В то же время внутренние цены Украины в пересчете на доллары для турецких компаний очень привлекательны, так как гривна девальвировала не так сильно.

– Так что они будут продавать здесь, а мы, к сожалению, там продавать особо не сможем. Кроме сырья и полуфабрикатов, – указал экономист.