Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
145 детей
Ранили Ранили
>222 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Организация World Central Kitchen поможет в проведении посевной в условиях военного положения – Свириденко

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Организация World Central Kitchen поможет в проведении посевной в условиях военного положения – Свириденко

Организация World Central Kitchen готова подключить ресурсы и мощности для помощи Украине в проведении посевной кампании. Об этом сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Сегодня провели встречу с представителями аграрного бизнеса и неправительственной организацией World Central Kitchen, волонтерская инициатива которой #ChefsForUkraine активно работает в Украине — обеспечивает готовыми блюдами людей, пострадавших в зоне боевых действий, — рассказала глава Минэкономики.

Она объяснила, что от успешности посевной в Украине зависит и мировая продовольственная безопасность.

Государству и общественному сектору важно объединить усилия для помощи украинским аграриям. Ведь перед ними стоят невиданные до сих пор вызовы – провести посевную в условиях военного положения, — добавила Свириденко.

По ее словам, World Central Kitchen планирует собирать финансовую помощь для украинских сельхозпроизводителей, помогать в пополнении семенного фонда, закупать удобрения и агрохимикаты.

В свою очередь, государство активирует другие важные рычаги поддержки аграрного бизнеса – через механизм беспроцентного кредитования для приобретения техники, семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, пополнения оборотных средств и т.д., — отметила Свириденко.

Читайте
Посевная во время войны: дефицит семян и дизтоплива, но голода не будет

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка