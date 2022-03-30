Организация World Central Kitchen поможет в проведении посевной в условиях военного положения – Свириденко

Организация World Central Kitchen готова подключить ресурсы и мощности для помощи Украине в проведении посевной кампании. Об этом сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Сегодня провели встречу с представителями аграрного бизнеса и неправительственной организацией World Central Kitchen, волонтерская инициатива которой #ChefsForUkraine активно работает в Украине — обеспечивает готовыми блюдами людей, пострадавших в зоне боевых действий, — рассказала глава Минэкономики.

Она объяснила, что от успешности посевной в Украине зависит и мировая продовольственная безопасность.

Государству и общественному сектору важно объединить усилия для помощи украинским аграриям. Ведь перед ними стоят невиданные до сих пор вызовы – провести посевную в условиях военного положения, — добавила Свириденко.

По ее словам, World Central Kitchen планирует собирать финансовую помощь для украинских сельхозпроизводителей, помогать в пополнении семенного фонда, закупать удобрения и агрохимикаты.