Організація World Central Kitchen допоможе у проведенні посівної в умовах воєнного стану – Свириденко

Організація World Central Kitchen готова підключити свої ресурси та потужності для допомоги Україні у проведенні посівної кампанії. Про це повідомила у Facebook перша віцепрем’єр-міністр – міністерка економіки Юлія Свириденко.
Сьогодні провели зустріч із представниками аграрного бізнесу та неурядовою організацією World Central Kitchen, волонтерська ініціатива якої #ChefsForUkraine активно працює в Україні – забезпечує готовими стравами людей, що постраждали у зоні бойових дій, – розповіла очільниця Мінекономіки.
Вона пояснила, що від успішності посівної в Україні залежить і світова продовольча безпека.
Державі та громадському сектору важливо об’єднати зусилля для допомоги українським аграріям. Адже перед ними стоять небачені досі виклики – провести посівну в умовах воєнного стану, – додала Свириденко.
За її словами, World Central Kitchen планує збирати фінансову допомогу для українських сільгоспвиробників, допомагати в поповненні насіннєвого фонду, закуповувати добрива та агрохімікати.
У свою чергу держава активує інші важливі важелі підтримки аграрного бізнесу – через механізм безвідсоткового кредитування для придбання техніки, насіння, добрив, паливно-мастильних матеріалів, поповнення обігових коштів тощо, – зазначила Свириденко.