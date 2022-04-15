С четверга, 14 апреля, НБУ разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, возобновление продажи наличной валюты будет способствовать уменьшению функционирования нелегальных обменников, а значит, снижению рисков для граждан.

Для того, чтобы предотвратить давление на валютный рынок, в НБУ решили позволить продажу только в пределах разницы между общим объемом покупки и объемом продаж наличной валюты.

Эту разницу будут рассчитывать начиная с 13 апреля 2022 года.

Курс продажи валюты ограничили в не более чем 10% выше или ниже официального курса НБУ, зафиксированного начиная с 24 февраля.

При этом курс покупки наличной валюты не должен быть ниже официального.

В НБУ отмечают, что безналичная продажа валюты банками физическим лицам и дальше запрещена, кроме отдельных исключений.

Для того, чтобы не допустить неконтролируемое выведение капитала за границу, Нацбанк запретил банкам досрочно погашать кредиты, которые они получили от нерезидентов.

Отметим, что начиная с 24 февраля НБУ зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие налички на уровне 100 тысяч грн в день. Курс евро также зафиксирован – на уровне 31,68 грн.