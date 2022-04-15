Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 50 день войны
Убили Убили
197 детей
Ранили Ранили
>351 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 964 взрослых
Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине вновь можно покупать наличную валюту – НБУ

Анастасия Гевко редактор ленты
валюта

С четверга, 14 апреля, НБУ разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, возобновление продажи наличной валюты будет способствовать уменьшению функционирования нелегальных обменников, а значит, снижению рисков для граждан.

Для того, чтобы предотвратить давление на валютный рынок, в НБУ решили позволить продажу только в пределах разницы между общим объемом покупки и объемом продаж наличной валюты. 

Эту разницу будут рассчитывать начиная с 13 апреля 2022 года.

Курс продажи валюты ограничили в не более чем 10% выше или ниже официального курса НБУ, зафиксированного начиная с 24 февраля.

При этом курс покупки наличной валюты не должен быть ниже официального.

В НБУ отмечают, что безналичная продажа валюты банками физическим лицам и дальше запрещена, кроме отдельных исключений. 

Для того, чтобы не допустить неконтролируемое выведение капитала за границу, Нацбанк запретил банкам досрочно погашать кредиты, которые они получили от нерезидентов.

Отметим, что начиная с 24 февраля НБУ зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие налички на уровне 100 тысяч грн в день. Курс евро также зафиксирован – на уровне 31,68 грн.

Читайте
До 10 тыс. грн: украинские беженцы смогут обменивать гривны в Евросоюзе по курсу НБУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: НБУ

Фото: Pexels

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка