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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні знову можна купувати готівкову валюту – НБУ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
валюта

З четверга, 14 квітня, НБУ дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту.

Як повідомила пресслужба Нацбанку, відновлення продажу готівкової валюти сприятиме зменшенню функціонування нелегальних обмінників, а отже, зниження ризиків для громадян.

Для того, щоб запобігти тиску на валютний ринок, у НБУ вирішили дозволити продаж лише в межах різниці між загальним обсягом купівлі та обсягом продажу готівкової валюти.

Цю різницю розраховуватимуть починаючи з 13 квітня 2022 року.

Курс продажу валюти обмежили не більше ніж 10% вище або нижче офіційного курсу НБУ, зафіксованого починаючи з 24 лютого.

При цьому курс купівлі готівкової валюти не повинен бути нижчим від офіційного.

У НБУ зазначають, що безготівковий продаж валюти банками фізичним особам і надалі заборонено, крім окремих винятків.

Щоб не допустити неконтрольоване виведення капіталу за кордон, Нацбанк заборонив банкам достроково погашати кредити, які вони отримали від нерезидентів.

Зазначимо, що, починаючи з 24 лютого, НБУ зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар і обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч грн на день. Курс євро також зафіксовано – на рівні 31,68 грн.

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Джерело: НБУ

Фото: Pexels

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