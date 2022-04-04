Экономические потери Украины из-за развязанной РФ полномасштабной войны ежедневно растут и составляют около 2 млрд грн в день.

Об этом рассказал в одном из интервью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, только потери разрушенной врагом инфраструктуры оцениваются в $119 млрд в месяц.

В то же время окончательные расчеты потерь правительство сможет осуществить уже после завершения войны.

– В стране боевые действия, потери каждый день меняются, окончательные расчеты будут после. Сейчас если говорить о расчетах Минфина по потерям бюджета, то потери Украины составляют около 2 млрд грн в день. Если говорить о потерях инфраструктуры, то за месяц войны они предварительно составили $119 млрд. То есть $4,25 млрд в день, — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что если учесть еще и военные потери, увеличение военных и социальных расходов, программы поддержки граждан и бизнеса, потери предприятий и экономики, то общая сумма будет составлять $565 млрд.

Шмыгаль объяснил, что в тех областях Украины, где сейчас происходят активные боевые действия, находятся более 30% предприятий, создававших более 50% ВВП.

– Во время военных действий мы теряем от 35% до 50% ВВП. Это и есть удар по экономике. Несмотря на это, у нас достаточно резервов. Март мы прошли довольно спокойно, несмотря на военные действия. Все выплаты в поддержку армии, социальных платежей были произведены. Апрель будет сложнее, чем март, — заявил глава правительства.

По словам Шмыгаля, украинские власти планируют компенсировать огромные потери Украины во время войны из трех источников:

• замороженные средства РФ, их конфискация и репарация;

• конфискация арестованного российского имущества;

• средства западных партнеров.

Как отметил Шмыгаль, уже сегодня Киев ведет переговоры по созданию фонда восстановления Украины. А для того, чтобы украинская экономика функционировала во время войны, западные партнеры уже выделили более $3 млрд.

Недавно Денис Шмыгаль рассказывал, что потери Украины в результате развязанной РФ полномасштабной войны уже превышают $1 трлн. Эта сумма охватывает как нанесенные украинской инфраструктуре и экономике разрушения, так и потери от уменьшения ВВП в перспективе.