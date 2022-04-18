Розв’язана Росією повномасштабна війна завдала Україні багатомільярдних збитків. А тому українська влада вже розробляє план післявоєнного відновлення та розвитку нашої держави.

Цей документ обговорювався сьогодні на нараді, яку провів президент Володимир Зеленський. Про підсумки поінформували в пресслужбі глави держави.

У нараді взяли участь очільник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступники, прем’єр Денис Шмигаль та члени уряду, голова парламентської більшості Давид Арахамія та голови профільних комітетів Верховної Ради.

Як зазначив Шмигаль, план відновлення України складається з кількох частин. Документ передбачає відновлення нашої країни після війни на нових принципах, із залученням усіх доступних ресурсів і можливостей.

Згідно з повідомленням, планується:

• покриття завданих війною матеріальних збитків України;

• відновлення зруйнованої через обстріли військ РФ інфраструктури;

• структурна модернізація економіки України.

– Особливу увагу під час наради було акцентовано на проведенні низки важливих економічних реформ, – зазначається в повідомленні.

До розробки плану післявоєнного відновлення України були залучені міжнародні аудиторські компанії, комітети Верховної Ради, міністерства та українські аналітичні центри.

Станом на 11 квітня повідомлялося, що загальні втрати економіки України через повномасштабну війну коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

Прем’єр Денис Шмигаль оцінював втрати українського бюджету від війни у 2 млрд грн на день. Загальні ж втрати України внаслідок війни, за словами Шмигаля, перевищують $1 трлн. Ця сума включає як уже завдані українській інфраструктурі та економіці збитки, так і втрати внаслідок зменшення ВВП у перспективі.

Кабінет міністрів уже напрацював проєкт указу про створення Фонду відновлення України. Він має забезпечувати координацію накопичення фінансів для відновлення після війни.