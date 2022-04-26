Либерализация торговли с Британией станет вкладом в борьбу с продовольственным кризисом в мире – Свириденко

Решение Великобритании об отмене пошлин и квот на импорт украинских товаров сделает экономику Украины более гибкой, а также поможет смягчить эффект мирового продовольственного кризиса, вызванного агрессией страны-террориста россии. Об этом написала в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

— Теперь мы сможем более гибко планировать экспортную логистику и в перспективе увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью, – пояснила она.

В частности, либерализация позволит Украине нарастить экспорт по традиционно завозимым на британский рынок экспортным позициям: муке, зерну, молочной продукции, мясу птицы и полуфабрикатам, томатной пасте, меду, кукурузе, пшенице, сокам, грибам, сахару.

— Либерализация торговли – общий вклад Украины и Британии в борьбу с назревающим в мире глобальным продовольственным кризисом. Мы сможем обеспечить продовольственную безопасность там, где она сегодня под угрозой из-за российской агрессии, — подчеркнула Свириденко.

Глава Минэкономики отметила, что доступ к внешним рынкам – одна из основ экономического восстановления Украины, потому что экспорт будет стимулировать промышленное развитие, наращивание производства и его интеграцию в мировые торговые цепи.

Свириденко добавила, что формализация решения о либерализации торговли займет еще несколько дней, а параллельно Минэкономики будет вести переговоры со всеми странами-партнерами по применению подобных инструментов помощи Украине.

— В ближайшие дни и недели ждем новостей и от других партнеров, — написала она.

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Напомним, ранее Свириденко сообщила, что Украина будет развивать автомобильную и железнодорожную логистику со странами Европейского Союза для максимально быстрой доставки товаров на запад. В перспективе, путь украинских товаров к потребителям в Европе будет занимать не более 72 часов.