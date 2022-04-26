Лібералізація торгівлі з Британією стане внеском у боротьбу з продовольчою кризою у світі – Свириденко

Рішення Великої Британії про скасування мит та квот на імпорт українських товарів зробить економіку України гнучкішою, а також допоможе пом’якшити ефект світової продовольчої кризи, спричиненої агресією країни-терориста росії. Про це написала у Facebook перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

– Тепер ми зможемо гнучкіше планувати експортну логістику та в перспективі збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю, – пояснила вона.

Зокрема, лібералізація дозволить Україні наростити експорт за товарними позиціями, що традиційно завозилися на британський ринок: борошном, зерном, молочною продукцією, м’ясом птиці та напівфабрикатами, томатною пастою, медом, кукурудзою, пшеницею, соками, грибами, цукром.

– Лібералізація торгівлі – спільний внесок України та Британії в боротьбу з глобальною продовольчою кризою, що назріває у світі. Ми зможемо гарантувати продовольчу безпеку там, де вона сьогодні під загрозою через російську агресію, – підкреслила Свириденко.

Очільниця Мінекономіки зазначила, що доступ до зовнішніх ринків – одна з основ економічного відновлення України, бо експорт стимулюватиме промисловий розвиток, нарощення виробництва та його інтеграцію до світових торговельних ланцюгів.

Свириденко додала, що формалізація рішення про лібералізацію торгівлі займе ще кілька днів, а паралельно Мінекономіки вестиме переговори з усіма країнами-партнерами щодо застосування схожих інструментів допомоги Україні.

– Найближчими днями і тижнями чекаємо на новини і від інших партнерів, – написала вона.

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Нагадаємо, раніше Свириденко повідомила, що Україна розвиватиме автомобільну та залізничну логістику з країнами Європейського Союзу для максимально швидкої доставки товарів на захід. У перспективі шлях українських товарів до споживачів в Європі займатиме не більше ніж 72 години.