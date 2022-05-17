Ущерб физическим активам Украины от российской агрессии, включая инфраструктуру и здания, оценивается в 100 миллиардов долларов.

Об этом в интервью японскому национальному изданию The Asahi Shimbun заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Он призвал мир поддержать Украину, поскольку наша страна не имеет достаточных внутренних ресурсов для покрытия огромных потерь, которые оцениваются в половину годовой ВВП страны.

— По последним оценкам НБУ, Украина потеряла около 100 млрд долларов физических активов. Просто для сравнения, общий ВВП в предвоенном 2021 году составлял примерно 200 млрд долларов. Украина не имеет внутренних источников для пополнения такого значительного объема капитала. Поэтому внешние источники финансирования имеют для нас поистине жизненно важное значение, — сказал Шевченко.

Глава Нацбанка считает, что украинская экономика продолжит постепенное восстановление. Но реальный ВВП может упасть как минимум на треть в 2022 году.

— Потери могут быть более значительными, если масштабные боевые действия затянутся, — подчеркнул Кирилл Шевченко.

Кроме того, в стране резко выросла инфляция — до 15,9% в апреле из-за сбоев в цепочке поставок, роста затрат и роста цен на временно оккупированных территориях.

В НБУ отмечают, что к концу 2022 года инфляция может превысить 20%, но этот уровень останется под контролем. Эти прогнозы весьма условны, учитывая, что боевые действия еще продолжаются.

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По последним экономическим прогнозам Комиссии ЕС, война в Украине приведет к замедлению экономического роста в Европе и более быстрому, чем ожидалось, росту инфляции.

Ранее Всемирный банк прогнозировал, что ВВП Украины сократится примерно на 45% в 2022 году.