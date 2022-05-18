Повышение налогов и урезание соцвыплат: нужны ли болезненные меры для украинской экономики

Май, 18 в 20:37

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще несколько месяцев войны – и украинской экономике понадобятся болезненные меры, чтобы удержаться на плаву.

Факты ICTV рассказывают, что думают экономисты о непопулярных мерах, на которые может пойти правительство, если война против России затянется.

Болезненные ограничения

В настоящее время речь идет о трех типах мер, озвученных Марченко в интервью The Economist, которые могут ввести в случае, если война растянется во времени:

Сейчас смотрят

повышение налогов;

ограничение социальных выплат;

национализация.

Конечно, наиболее болезненными шагами для украинцев будут повышение налогов и уменьшение расходов.

На практике повышение налогов означает, что каждый работник будет получать меньшую заработную плату.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорит, что сейчас нельзя прогнозировать то, как могут повысить налоги, ведь не считает этот шаг таким, на который реально могло бы пойти государство во время войны.

— Экономическая теория и экономическая практика всех стран мира свидетельствует о том, что ответ на трудную экономическую ситуацию, неважно, чем спровоцированную, всегда — уменьшение налоговой нагрузки как на бизнес, так и на граждан. Чтобы они могли немного лучше встать на ноги, и так спустя некоторое время из экономического кризиса страна будет выходить, — объясняет Новак.

Когда речь идет об отмене некоторых расходов, то здесь тоже сложно сказать, от чего именно собирается отказаться государство.

Экономист Алексей Кущ считает, что вряд ли государство пойдет на то, чтобы отказываться от обязательного социального обеспечения, например, пенсий.

В нынешней ситуации министр финансов посылает огромное количество отрицательных сигналов. Повышением налогов – для бизнеса, который может решить не дожидаться нового налогообложения и прекратить свою деятельность. А отменой расходов – для украинских граждан, выехавших за границу.

— Еще один негативный месседж для временно выехавшего из Украины населения, рассматривающего возможность вернуться… Но возвращаться в условиях, когда сокращают социалку, и еще не будет где найти работу… Такие люди могут просто решить остаться в Европе, — предупреждает Кущ.

В то же время Украина продолжает работать ради того, чтобы такие ограничения не понадобились.

Ежемесячно украинский бюджет требует около $5 млрд, чтобы восполнить дефицит, образовавшийся в результате полномасштабного вторжения России.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает диалог с МВФ, чтобы обеспечить экономическую устойчивость нашего государства.

Новак считает, что той макрофинансовой помощи, которую мы получаем, будет достаточно, чтобы держать экономику на плаву.

– Украина не остается с этим кризисом наедине. Украина получает и будет получать всю необходимую, в том числе, финансово-экономическую помощь, которую могут многие страны мира и международные организации оказывать отдельно взятому государству. Уже сейчас мы получаем все необходимые суммы, на которые украинское правительство или НБУ дают запрос нашим западным партнерам. И они фактически мгновенно откликаются, и предоставляют нам необходимый финансовый ресурс и для пополнения золотовалютных резервов, и для государственного бюджета, — объясняет Новак.

По опыту пандемии

Кущ проводит параллель между нынешним кризисом и проблемами, которые возникли во всем мире из-за пандемии коронавируса.

Как и тогда, многим предприятиям – примерно 40-50% – приходилось прекращать свою работу на неопределенный срок.

Так, в 2020 году причиной тому был карантин, с помощью которого пытались снизить заболеваемость Covid-19 и разгрузить медицинскую систему. Сегодня это война, которая несет непосредственную угрозу жизни работников и может физически уничтожить определенный бизнес.

Два года назад власти сделали правильный шаг и снизили нагрузку на бизнес.

Но если сегодня они пойдут на повышение налогов, это может только усугубить экономический кризис.

— Если сделают то, о чем сказал Марченко, то есть сильно увеличат налоги и сократят государственные расходы, здесь возникает вопрос в том, сколько в таком режиме продержится экономика. Она может перейти в достаточно серьезный кризис спустя два-три месяца после принятия таких мер, — считает Кущ.

Скачек доллара

В контексте возобновления экономической активности упоминается и курс доллара. С начала масштабных боевых действий Нацбанк принял решение держать его на отметке 29,25 грн. Сейчас говорят о том, чтобы снова ввести плавающий курс.

Конечно, это приведет к ощутимому скачку курса доллара. В обменниках он уже достигает 33-35 грн за доллар, и может только возрасти после решения НБУ об изменении политики.

Новак уверен, что этот вопрос пока не должен быть на повестке дня Украины.

— Снова отпускать курс гривны по принципу плавающего курса — это совершенно неуместное возможное действие, которое не просто несвоевременно, а которого ни в коем случае нельзя допускать. В свое время было принято в целом правильное решение о фиксировании курса, поскольку начало войны провоцирует панические настроения не только в виде массовой миграции, но и на финансовом рынке. В частности, на валютном. Если бы у нас не было зафиксированного курса, имели бы довольно глубокий обвал курса гривны, — подчеркивает глава Комитета экономистов Украины.

По его мнению, нынешнюю политику НБУ должен сохранять как минимум до завершения войны. Но ее продолжение не помешает и после прекращения боевых действий – пока не угаснут панические настроения на рынке, которые могут продолжаться до года.

Кущ также уверен, что сейчас не следует возвращать плавающий курс гривны.

Если это сделать, Украина может ожидать повторения ситуации 2014 года. А это не только резкий скачок курса доллара, но еще и большая инфляция, нежели та, что мы наблюдаем сейчас.

— Нацбанк перекрыл каналы оттока капитала и предотвратил слалом девальвации гривны. Но если сейчас НБУ это сделает (вернет плавающий курс гривны. – Ред.), то будет “римейк” 2014-2015 годов. Девальвация курса гривны всегда в Украине влечет инфляцию, ведь 50% — это импортные товары, — напоминает Кущ.

Долги и помощь

Чтобы и дальше поддерживать экономику, Украине следует серьезно заняться реструктуризацией внешних долгов.

По словам Куща, в Украине складывается ситуация, при которой государство продолжает выплачивать международные долги, но уже не может себе позволить своевременно выполнять свои социальные обязательства.

— Украина должна начать переговоры с кредиторами о реструктуризации и частичном списании долгов. Это задача №1 министра финансов… Страшнее всего для нас — не долговой дефолт, а социальный, когда государство не может выполнять свои обязательства перед населением. Например, єПідтримка. Многие люди до сих пор ее не получили, хотя подали заявки еще в марте… Это уже элементы социального дефолта, — рассказывает экономист.

При этом мы должны выстраивать не только мощную военную, но и экономическую коалицию.

Новак отмечает, что международная поддержка уже приобрела стратегический характер, ведь речь идет не только о финансовой помощи для продолжения войны, но и для восстановления Украины, которая займет не один год.

— Первый этап — восстановление разрушенного. В первую очередь, восстановление объектов критической инфраструктуры: мостов, дорог, железных дорог, железнодорожных узлов, электросети, жилых домов, больниц, поликлиник, школ, детских садов и т. д. Далее будут восстанавливать промышленные объекты. Весь этот вопрос — не на полгода-год, или даже два-три года, – предупреждает Новак.

Но в целом на ситуацию стоит снова посмотреть через те же три месяца, о которых говорил Марченко.

Возможно, на тот момент озвученные меры действительно станут “спасательным жилетом” для украинской экономики. Но сейчас они не выглядят реальным инструментом для решения проблем.