Из-за действий страны-агрессора России мир находится в нескольких шагах от политического хаоса, который может охватить десятки государств. Этот хаос может стать следствием продовольственного и инфляционного кризиса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в британском аналитическом центре Chatham House.

Он напомнил, что РФ поначалу шантажировала мир и создала энергетический кризис, требуя запуска своего газопровода Северный поток-2.

– Шантажируя Европу для запуска газопровода Северный поток-2 в прошлом году, Россия спровоцировала энергетический кризис в Европе. Газпром сознательно не давал рынку нужный объем газа, чтобы покрыть дефицит. И как следствие всего этого – газовые цены в Европе достигли максимума, причем исторического максимума. Это отразилось на всех европейцах без исключения, — отметил президент.

Он рассказал, что сейчас РФ блокирует украинские порты, что является элементом полномасштабной войны страны-агрессора против Украины. Из-за таких действий Москвы мировой рынок остался без достаточных поставок некоторых важных видов украинской продукции: зерна, подсолнечного масла, кукурузы, другой аграрной продукции.

– Какие последствия мы видим? В некоторых странах – дефицит подсолнечного масла. В других странах – тормозят цепочки агропроизводства, связанные с нашими поставками. Еще в других странах ожидается дефицит базовых продуктов питания, – рассказал Зеленский.

Глава государства добавил, что последствия таких действий РФ ощутят жители Африки, Ближнего Востока, Азии, а в дальнейшем и другие регионы мира.

– Все это вместе создает давление на цены: на севере Африки, Ближнем Востоке, в странах Азии. А в дальнейшем это касается других регионов мира. И пострадают самые бедные. Мы уверены, что пострадает и средний класс. Очевидно, что политические последствия этого могут оказаться опасными. Почему я говорю: политический хаос – это одна из составляющих пищевой безопасности, – подчеркнул Зеленский.

Недавно Всемирная продовольственная программа ООН обнародовала данные, согласно которым почти 4,5 млн тонн зерна сейчас находится в портах Украины и на судах. Из-за полномасштабной войны его невозможно экспортировать.

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Источник: Chatham House, Интерфакс-Украина