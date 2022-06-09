Июнь, 09 в 16:35

В мире наблюдается резкий рост цен на нефть. По состоянию на четверг, 9 июня, они выросли до максимума за три предыдущих месяца.

И хотя страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти, на ценах это не сказалось.

Что происходит на нефтяном рынке, а также как решение ОПЕК и цены на нефть повлияют на Украину и украинцев – далее в материале.

Сейчас смотрят

Что такое ОПЕК+

ОПЕК, или Организация стран-экспортеров нефти – это картель, созданный в 1960 году нефтедобывающими странами мира для стабилизации цен на нефть.

В состав организации вошли государства, экономика которых зависит от доходов с экспорта “черного золота”: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия. Они координируют нефтяную политику и цены.

По состоянию на сегодняшний день страны-члены ОПЕК производят около 30% мировой сырой нефти (до 28 млн баррелей в день). Крупнейшим производителем в этой организации является Саудовская Аравия, добывающая в сутки более 10 млн баррелей.

В 2016 году, когда в мире наблюдалось падение цен на нефть, была создана ОПЕК+.

В группу ОПЕК+ входят 13 членов ОПЕК, а также еще 10 стран, среди которых: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Оман, Южный Судан, Россия и Судан.

То есть ОПЕК+ является группой из 23 стран — экспортеров нефти. Ежемесячно она собирается в Вене (Австрия) и решает, какие объемы сырой нефти продать на мировом рынке.

Все вместе эти страны производят около 40% мировой нефти (лишь в РФ – более 10 млн баррелей в сутки).

Как объяснила в комментарии британскому агентству BBC Кейт Дуриан из Института энергетики (Великобритания), ОПЕК+ может снизить цены на нефть путем увеличения добычи и поставок. К этому призывают такие крупные импортеры, как США и Великобритания.

– ОПЕК+ адаптирует спрос и предложение для сбалансирования рынка. Они держат высокие цены, снижая предложение, когда спрос на нефть падает, – добавила Дуриан.

Читайте ОПЕК может исключить РФ из соглашения по добыче нефти

Увеличение добычи

В начале июня появилась информация, что группа нефтедобывающих стран ОПЕК+ согласилась на увеличение поставок в сравнении с тем, что планировалось на июль и август 2022 года.

В ОПЕК отметили, что увеличат добычу на 648 тыс. баррелей в день в июле и августе. Это примерно на 50% больше ежемесячного повышения, установленного в рамках программы прошлого года.

Как отмечает BBC, несмотря на это, члены группы ОПЕК+ не планируют наращивать добычу до уровня, на котором настаивают страны — импортеры нефти.

Так, на пике Covid-пандемии, весной 2020 года, цены на сырую нефть резко упали из-за отсутствия спроса. Соответственно, члены ОПЕК+ решили сократить добычу на 10 млн баррелей в день, чтобы повысить цены.

С восстановлением спроса на “черное золото”, в июне 2021 года члены ОПЕК+ начали постепенно увеличивать предложение, и в июле-августе 2022 года организация поставит дополнительно более 600 тыс. баррелей.

Однако организация по-прежнему поставляет примерно на 2,5 млн баррелей в день меньше, чем весной 2020 года.

– У Саудовской Аравии и ОАЭ есть свободные мощности, но они отказываются наращивать производство самостоятельно. Они не хотят, чтобы им диктовал это Запад. Они говорят, что разрыв между спросом и предложением сокращается, и что сегодняшние высокие цены просто отражают панику со стороны покупателей нефти, – объяснила в комментарии BBC Кейт Дуриан.

Другие страны ОПЕК+ пытаются увеличить добычу, но часто не могут сразу это сделать по техническим причинам. Так, во время пандемии нефтяные установки в некоторых странах не обслуживались должным образом, и сейчас это создает проблемы.

Как объясняет BBC, ОПЕК также хочет сохранить хорошие отношения с Россией, а потому, скорее всего, поставки нефти будут увеличиваться очень постепенно. Страна-агрессор РФ является одним из двух крупнейших партнеров в ОПЕК+.

Рост цен на “черное золото”

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину цены на нефть выросли более чем до $100 за баррель из-за паники на рынках. Это, в свою очередь, спровоцировало значительное подорожание бензина на АЗС.

Несмотря на это, страны ОПЕК увеличивают предложение медленными темпами, и цены на нефть продолжают расти.

По состоянию на 9 июня фьючерсы на нефть марки Brent составляют около $123 за баррель. А нефть марки WTI торгуется по цене более $121 за баррель.

Судя по данным финансовой платформы Investing.com, отслеживающей рыночные котировки и фьючерсы, цены на нефть сейчас находятся на максимуме за три последних месяца.

В мире растут цены на нефть: подорожает ли бензин для украинцев / 3 фотографии

Что будет с ценами на бензин в Украине

Факты ICTV пообщались с топливным экспертом, директором консалтинговой компании А-95 Сергеем Куюном по поводу того, как ситуация на нефтяном рынке может повлиять на цены на украинских АЗС.

Как отметил эксперт, спрогнозировать уровни цен в июне-августе 2022 года невозможно, поскольку все меняется очень динамично.

В то же время, согласно прогнозу Куюна, резкого роста цен на бензин не будет. Предпосылок для этого сейчас нет, поскольку у трейдеров и заправочных станций есть пока что “запас прочности”.

– С большой уверенностью могу сказать, что пока не вижу предпосылок для подорожания. Есть у нас, так сказать, запас прочности для того, чтобы амортизировать возможное дальнейшее подорожание горючего. Если будут какие-то критические сценарии – сейчас раздаются прогнозы $140-150 за баррель – в таком случае нужно будет смотреть: может, тогда что-то и произойдет. Но пока у нас есть $120-125 за баррель, таких предпосылок (для подорожания бензина. — Ред.) нет, — подчеркнул Куюн.

Как известно, в мае Кабинет министров решил отказаться от государственного регулирования цен на топливо. Правительство сохранило предельный предел цены на бензин в 52 грн/л, а на дизтопливо – 58 грн/л.

По состоянию на 9 июня цены на бензин марки А-95 колеблются в пределах до 52 грн/л, на дизтопливо – от 57 до 58 грн/л.

Чего ждать Украине и украинцам

Комментируя позицию ОПЕК+ по вопросу добычи нефти, Сергей Куюн объяснил, что государства — члены этой организации увеличивают добычу на фоне уменьшения поставок из РФ. Поэтому существенно на рынке это не сказывается.

– Они увеличивают поставки на фоне уменьшения поставок Россией. То есть фактически объем нефти на рынке остается прежним. И соответственно, это не способствует понижению цены. Если верить организации ОПЕК, рынок якобы сейчас сбалансирован, нефти хватает. Но мы видим, что цена растет, поэтому не очень убеждают заявления, что есть баланс, – заявил эксперт.

По словам Куюна, для Украины ключевой риск и сложность состоит в том, что растет потребление нефтепродуктов в Европе. А наше государство сейчас покупает там весь объем топлива.

По прогнозам эксперта, на фоне роста спроса в Европе закупать горючее для Украины будет сложнее.

– Соответственно, усложняется задача поиска этих объемов для нас. Потому что у нас тоже потребление растет. Мы видим, что потихоньку работает экономика. В аграрном секторе довольно неплохо прошла посевная, и нужно будет убирать этот урожай. А это значит, что будет нагрузка на транспорт. И будет высокий спрос. Многие возвращаются сейчас, это тоже влияет на транспортную инфраструктуру. Поэтому спрос будет расти, а искать горючее будет еще сложнее. Я думаю, что будет сохраняться такая напряженная ситуация с горючим, – подчеркнул Сергей Куюн.

Он добавил, что в целом ситуация с поставками горючего в Украине улучшилась, однако в свободной продаже его все равно недостаточно.

По словам эксперта, сейчас топлива хватает для критической инфраструктуры и промышленности, но не для частных потребителей.

– Есть очереди (на АЗС. — Ред.), хотя они и не такие большие, как были в мае. Из позитивных новостей – то, что мы вышли на поставку объемов, достаточных для критической инфраструктуры, для промышленности. Это самое важное на сегодняшний день. Соответственно, все, что будет сверху, будет уже поступать на рынок частных потребителей. Именно в этом сегменте потребления мы пока видим недостаточно объемов поставок. Надеюсь, сможем в течение месяца-двух улучшить ситуацию, если не будет никаких “сюрпризов” и форс-мажоров, — резюмировал Куюн.

Источник: BBC, BBC News Украина, Interingtinental Exchange, Investing.com