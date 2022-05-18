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Факты / Украина / Общество

Кабмин отказался от государственного регулирования цен на топливо

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Бензин
Фото: Depositphotos

Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение отказаться от государственного регулирования цен на топливо, сохранив максимальную цену на бензин 52 грн/л, а на дизтопливо – 58 грн/л.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

— У нас была дискуссия с операторами рынка сегодня, и по итогам сегодняшнего заседания штаба возникла договоренность, что мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом. Чтобы они могли весь доступный ресурс на европейском или даже не на европейском рынке транспортировать в Украину, — сказала она в эфире телемарафона.

Свириденко отметила, они ожидают, что предельные цены на дизтопливо будут не более 58 грн, на бензин — не более 52 грн.

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— Как только мы почувствуем, что операторы злоупотребляют положением, мы будем вводить относительно них санкции. Будем мониторить ситуацию каждый день, — заявила Свириденко.

По ее словам, это решение позволит сократить очереди на АЗС за топливом и восстановить баланс на рынке уже в ближайшие недели.

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