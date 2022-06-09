Червень, 09 в 16:35

У світі спостерігається різке зростання цін на нафту. Станом на четвер, 9 червня, вони сягли максимуму за три попередні місяці.

І хоча країни ОПЕК+ погодилися збільшити видобуток нафти, на цінах це не позначилося.

Що відбувається на нафтовому ринку, а також як рішення ОПЕК та ціни на нафту вплинуть на Україну та українців – далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Що таке ОПЕК+

ОПЕК, або ж Організація країн-експортерів нафти – це картель, який створили 1960 року нафтовидобувні країни світу для стабілізації цін на нафту.

До складу організації увійшли держави, економіка яких залежить від доходів з експорту “чорного золота”: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія. Вони координують між собою нафтову політику та ціни.

Станом на сьогодні країни-члени ОПЕК виробляють близько 30% світової сирої нафти (до 28 млн барелів на день). Найбільшим виробником у цій організації є Саудівська Аравія, яка видобуває на добу понад 10 млн барелів.

2016 року, коли в світі спостерігалося падіння цін на нафту, було створено ОПЕК+.

До групи ОПЕК+ входять 13 членів ОПЕК, а також ще 10 країн, серед яких: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Оман, Південний Судан, Росія та Судан.

Тобто ОПЕК+ є групою з 23 країн – експортерів нафти. Щомісяця вона збирається у Відні (Австрія) та вирішує, які обсяги сирої нафти продати на світовому ринку.

Усі разом ці країни виробляють близько 40% світової нафти (лише РФ – понад 10 млн барелів на добу).

Як пояснила в коментарі британському агентству ВВС Кейт Дуріан з Інституту енергетики (Велика Британія), ОПЕК+ може знизити ціни на нафту через збільшення видобутку та поставок. До цього, зокрема, закликають такі великі імпортери, як США та Велика Британія.

– ОПЕК+ адаптує попит і пропозицію, щоб збалансувати ринок. Вони тримають високі ціни, знижуючи пропозицію, коли попит на нафту падає, – додала Дуріан.

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Збільшення видобутку

На початку червня з’явилася інформація, що група нафтовидобувних країн ОПЕК+ погодилася на збільшення поставок порівняно із тим, що планувалося на липень і серпень 2022 року.

В ОПЕК пообіцяли, що збільшать видобуток на 648 тис. барелів на день у липні та в серпні. Це приблизно на 50% більше щомісячного підвищення, встановленого в межах програми минулого року.

Попри це, як зазначає ВВС, члени групи ОПЕК+ не планують нарощувати видобуток до рівня, на якому наполягають країни – імпортери нафти.

Так, на піку Covid-пандемії, навесні 2020 року, ціни на сиру нафту різко впали через відсутність попиту. Відповідно, члени ОПЕК+ вирішили скоротити видобуток на 10 млн барелів на день, щоб підвищити ціни.

З відновленням попиту на “чорне золото” у червні 2021 року члени ОПЕК+ почали поступово збільшувати пропозицію, і в липні-серпні 2022 року організація поставить додатково понад 600 тис. барелів.

Однак організація, як і раніше, постачає приблизно на 2,5 млн барелів на день менше, ніж було навесні 2020 року.

– У Саудівської Аравії та ОАЕ є вільні потужності, але вони відмовляються нарощувати виробництво самостійно. Вони не хочуть, щоб їм диктував це Захід. Вони кажуть, що розрив між попитом і пропозицією скорочується, і що сьогоднішні високі ціни просто відображають паніку з боку покупців нафти, – пояснила в коментарі ВВС Кейт Дуріан.

Інші країни ОПЕК+ намагаються збільшити видобуток, але часто не можуть одразу це зробити з технічних причин. Так, під час пандемії нафтові установки в деяких країнах не обслуговувалися належним чином, і зараз це створює проблеми.

Як пояснює ВВС, ОПЕК також хоче зберегти хороші відносини з Росією, а тому, швидше за все, поставки нафти будуть збільшуватися дуже поступово. Країна-агресор РФ є одним із двох найбільших партнерів в ОПЕК+.

Зростання цін на “чорне золото”

Після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну ціни на нафту зросли до понад $100 за барель через паніку на ринках. Це зі свого боку спровокувало значне подорожчання бензину на АЗС.

Попри це країни ОПЕК збільшують пропозицію повільними темпами, і ціни на нафту продовжують зростати.

Станом на 9 червня ф’ючерси на нафту марки Brent становлять близько $123 за барель. А нафта марки WTI торгується по ціні більш ніж $121 за барель.

Судячи з даних фінансової платформи Investing.com, яка відстежує ринкові котирування та ф’ючерси, ціни на нафту зараз перебувають на максимумі за три останні місяці.

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Що буде з цінами на бензин в Україні

Факти ICTV поспілкувалися з паливним експертом, директором консалтингової компанії А-95 Сергієм Куюном з приводу того, як ситуація на нафтовому ринку може вплинути на ціни на українських АЗС.

Як зазначив експерт, спрогнозувати рівні цін у червні-серпні 2022 року неможливо, оскільки все змінюється дуже динамічно.

Водночас, за прогнозом Куюна, різкого зростання цін на бензин не буде. Передумов для цього зараз немає, оскільки у трейдерів та заправних станцій є поки що “запас міцності”.

– Із великою впевненістю можу сказати, що поки не бачу передумов для здорожчання. Є в нас, так би мовити, запас міцності для того, щоб амортизувати можливе подальше подорожчання пального. Якщо будуть якісь критичні сценарії – зараз прогнози лунають $140-150 за барель – у такому разі потрібно буде дивитися: можливо, тоді щось і відбудеться. Але наразі, поки ми маємо $120-125 за барель, таких передумов (для подорожчання бензину. – Ред.) немає, – наголосив Куюн.

Як відомо, у травні Кабінет міністрів вирішив відмовитися від державного регулювання цін на паливо. Уряд зберіг граничну межу ціни на бензин у 52 грн/л, а на дизпаливо – 58 грн/л.

Станом на 9 червня ціни на бензин марки А-95 коливаються в межах до 52 грн/л, на дизпаливо – від 57 до 58 грн/л.

Чого чекати Україні та українцям

Коментуючи позицію ОПЕК+ у питанні видобутку нафти, Сергій Куюн пояснив, що держави – члени цієї організації збільшують видобуток на тлі зменшень постачань із РФ. А тому суттєво на ринку це не позначається.

– Вони збільшують постачання на тлі зменшення постачання Росією. Тобто фактично обсяг нафти на ринку залишається попереднім. І відповідно, це не сприяє зниженню ціни. Якщо вірити організації ОПЕК, то ринок начебто зараз збалансований, нафти вистачає. Але ми бачимо, що ціна зростає, тож не дуже переконують заяви, що є баланс, – заявив експерт.

За словами Куюна, для України ключовий ризик і складність полягають у тому, що зростає споживання нафтопродуктів у Європі. А наша держава зараз купує там увесь обсяг пального.

За прогнозами експерта, на тлі зростання попиту в Європі закуповувати пальне для України буде складніше.

– Відповідно, ускладнюється задача пошуку цих об’ємів для нас. Тому що у нас теж споживання зростає. Ми бачимо, що потихеньку працює економіка. В аграрному секторі досить непогано пройшла посівна, і потрібно буде збирати цей врожай. А це означає, що буде навантаження на транспорт. І буде високий попит. Багато людей повертаються зараз, це теж впливає на транспортну інфраструктуру. Тому попит зростатиме, а шукати це пальне буде ще складніше. Я думаю, що буде зберігатися така напружена ситуація з пальним, – наголосив Сергій Куюн.

Він додав, що загалом ситуація з поставками пального в Україні покращилася, проте у вільному продажу його все одно недостатньо.

За словами експерта, зараз пального вистачає для критичної інфраструктури та промисловості, проте не для приватних споживачів.

– Є черги (на АЗС. – Ред.), хоча вони й не такі великі, як були у травні. З позитивних новин – те, що ми вийшли на постачання обсягів, яких достатньо для критичної інфраструктури, для промисловості. Це найважливіше на сьогодні. Відповідно, все, що буде зверху, вже надходитиме на ринок приватних споживачів. Саме в цьому сегменті споживання ми поки що бачимо недостатньо обсягів постачання. Сподіваюся, що зможемо протягом місяця-двох якось покращити ситуацію, якщо не буде ніяких “сюрпризів” і форс-мажорів, – резюмує Куюн.

Джерело: ВВС, BBC News Україна, Investing.com, Intercontinental Exchange