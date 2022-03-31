Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 31 марта, заявил, что уже в 20 областях Украины началась посевная.

– Это действительно положительная новость, ведь в это же время в прошлом году посевная началась только в 15 регионах. Есть осторожный оптимизм относительно площади посевов яровых культур. По оперативным данным, посевную можно провести на 6 млн гектаров земель. Это 80% от площади, которая была засеяна в прошлом году, – сказал премьер.

Он поблагодарил украинских аграриев, которые “мужественно и преданно держат свой фронт”.

– За ними будущая продовольственная безопасность страны и мира. Спасибо им за смелость и преданность своему делу, – отметил Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил также, что благодаря государственному заказу на социальные продукты пищевая промышленность будет развертывать новые мощности и нанимать новых работников. Речь идет о 300 таких предприятиях.

Также государство закупает 10 млн продуктовых наборов для украинцев, которые находятся в прифронтовых городах, чтобы бесплатно раздавать их людям. В такие наборы войдет более чем 10 ключевых продуктов.

– На 100% закупили крупы, макаронные изделия, масло, молоко, сахар. Также продолжаем закупки консервов, зерна, хлебобулочных изделий, чая и кофе и прочего продовольствия. Укрзализныця и Укрпочта уже доставляют и раздают все эти наборы людям, – отчитался премьер.

Он анонсировал, что в ближайшее время правительство рассмотрит и утвердит отдельный кредитный продукт для торговых сетей, чтобы оживить их сотрудничество с украинскими производителями.