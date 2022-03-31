Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 31 марта, заявил, что уже в 20 областях Украины началась посевная.
– Это действительно положительная новость, ведь в это же время в прошлом году посевная началась только в 15 регионах. Есть осторожный оптимизм относительно площади посевов яровых культур. По оперативным данным, посевную можно провести на 6 млн гектаров земель. Это 80% от площади, которая была засеяна в прошлом году, – сказал премьер.
Он поблагодарил украинских аграриев, которые “мужественно и преданно держат свой фронт”.
– За ними будущая продовольственная безопасность страны и мира. Спасибо им за смелость и преданность своему делу, – отметил Шмыгаль.
Премьер-министр сообщил также, что благодаря государственному заказу на социальные продукты пищевая промышленность будет развертывать новые мощности и нанимать новых работников. Речь идет о 300 таких предприятиях.
Также государство закупает 10 млн продуктовых наборов для украинцев, которые находятся в прифронтовых городах, чтобы бесплатно раздавать их людям. В такие наборы войдет более чем 10 ключевых продуктов.
– На 100% закупили крупы, макаронные изделия, масло, молоко, сахар. Также продолжаем закупки консервов, зерна, хлебобулочных изделий, чая и кофе и прочего продовольствия. Укрзализныця и Укрпочта уже доставляют и раздают все эти наборы людям, – отчитался премьер.
Он анонсировал, что в ближайшее время правительство рассмотрит и утвердит отдельный кредитный продукт для торговых сетей, чтобы оживить их сотрудничество с украинскими производителями.
– Государство создает все условия, чтобы перезапустить экономику и поставить ее на военные рельсы. Это даст нам запас прочности и ресурсы, чтобы победить врага, – резюмировал Шмыгаль.