Июнь, 27 в 20:04

Суд арестовал имущество российских холдинговых компаний на 4,5 млрд грн.

В частности, заблокированы активы девяти украинских предприятий, принадлежавших корпорации Ростех, алюминиевой компании Русал и нефтяному холдингу Татнефть. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

– Кроме промышленных мощностей, арестовано 70 объектов недвижимости, в том числе имущественных комплексов и земельных участков этих бизнес-структур. Установлено, что они скрыто выводили полученную прибыль в РФ для финансирования войны против Украины. Для этого использовали разветвленную сеть аффилированных оффшорных компаний, — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу нашего государства.

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Напомним, ранее суд наложил арест на здание в центре Киева стоимостью 60 млн грн, владельцем которого является производитель ядерного топлива страны-агрессора — акционерное общество Росатом.

К концу лета в Украине будет проведена массовая конфискация активов россиян. Также будут изыматься активы граждан, сотрудничающих с властями РФ.